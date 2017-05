Présidentielle : à Toulouse comme en Haute-Garonne, l'explosion du vote blanc et nul au 2nd tour

Au delà de la forte abstention, le 2nd tour de l'élection présidentielle a été marqué à Toulouse et en Haute-Garonne par la hausse spectaculaire du nombre de bulletins bancs et nuls dans une ville et un département où Jean-Luc Melenchon avait obtenu de très bons scores le 23 avril.

Comme partout en France, le second tour de la présidentielle a été marqué par une forte abstention en Haute-Garonne. Par rapport au 1er tour, elle est en hausse de presque six points. Même chose à Toulouse où plus de 32% des électeurs ne se sont pas déplacés ce 7 mai. Mais ce qui marque surtout ce scrutin c'est l'envolée du nombre de bulletins blancs et nuls déposés dans les urnes.

Un vote multiplié par six à Toulouse

Au 1er tour le nombre de bulletins blancs et nuls comptabilisés en Haute-Garonne était de 16.475. Au 2nd tour, ils ont été plus 82.600 recensés. A Toulouse, le phénomène est même amplifié. Dans la ville rose qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête le 23 avril avec plus de 29% des suffrages, le nombre de bulletins blancs ou nul a été multiplié par six (19.294 contre 3.480 deux semaines auparavant).

L'effet ni-ni

La campagne du ni-ni d'entre deux tours a donc semble-t-il été suivie d'effet en Haute-Garonne où le leader de la France insoumise avait recueilli près d'un quart des suffrages. Dans certains quartiers toulousains où il avait obtenu ses meilleurs scores, certains de ses électeurs n'ont pas hésité à déposer ce 7 mai une nouvelle fois un bulletin "Jean-Luc Melenchon" conservé du 1er tour, rendant ainsi leur vote nul.