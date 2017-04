Présidentielle 2017 : un Policier à domicile pour les procurations

C'est un droit que tout le monde ne connait pas. Faire appel aux policiers pour établir sa procuration de vote à domicile. Attention, il faut avoir une bonne raison pour faire déplacer un Officier de Police Judiciaire chez soi, à savoir une cause médicale.

Au Commissariat de Laval, les coups de téléphone sont nombreux pour les procurations. Et ça depuis le mois de janvier. Pas moins de 15 procurations à domicile sont faites chaque semaine par des OPJ, rien que dans l'agglomération lavalloise. Bernadette a justement décidé de faire appel à ce service. Bernadette a 87 ans, elle habite un petit studio dans une Résidence pour Séniors. Bernadette est sous assistance respiratoire, alors impossible pour elle de se déplacer dans son bureau de vote. C'est donc un OPJ qui vient chez elle récupérer son certificat médical, mais aussi sa pièce d'identité et les coordonnées de la personne de confiance qui votera pour elle.

J'ai toujours voté, depuis mes 21 ans!

Bernadette se fait un devoir de voter : "J'ai toujours voté, toujours, toujours....depuis que j'ai 21 ans, à l'époque c'était l'âge légal, comme j'en ai 87...vous voyez!". Confortablement installée dans son fauteuil, cette coquette grand-mère sait la chance qu'elle a de pouvoir voter : "On a la chance d'être dans un pays démocratique, vous savez dans les pays totalitaires, on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent.". C'est à un ami de 60 ans, Jean, que Bernadette a décidé de confier la lourde tâche de voter à sa place. Tous les deux parlent quelquefois politique, ils ont les mêmes idées. Alors on tente de savoir pour qui justement Bernadette va voter : "Ah non...ça s'est un secret." Bernadette rigole, et reconnait qu'elle n'aime pas vraiment la politique, elle écoute les débats à la radio, point.

Sachez que vous avez jusqu'au jour du scrutin pour établir une procuration, il est préférable tout de même de faire les démarches avant, au Tribunal, au Commissariat ou à la Gendarmerie.