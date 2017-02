Présidentielle-2017 : une équipe de journalistes suisses s'installe à Châteauroux

Une équipe de la Radio Télévision Suisse s’est installée à Châteauroux cette semaine pour suivre autrement l’élection présidentielle française et présenter les grandes thématiques de campagne. Les premières images sont diffusées ce mercredi.

Après une semaine de repérages, trois journalistes de la Radio Télévision Suisse (ex-Télévision Suisse Romande), ont posé leurs valises dans une maison à Châteauroux : Annabelle Durand, Adeline Percept et Antoine Silacci. Ils ont choisi la ville pour faire des reportages sur les grandes thématiques de l’élection présidentielle française. Ces sujets seront diffusés tous les jeudis dans le journal de 19h30, l’équivalent du JT de 20h ici. Les premières images sont dévoilées ce mercredi, alors ils n'ont pas perdu de temps pour se mettre au travail.

L’équipe a prévu une dizaine de reportages sur différentes thématiques, qui seront tous tournés dans la ville et ses environs. Pour Annabelle Durand, le choix de Châteauroux était évident. "On avait dans l'idée qu'on allait faire découvrir aux Suisses le cœur de la France et cette France des oubliés par les politiques, qui ne viennent que pour faire des coups médiatiques, et au fond qui centralise un petit peu tous les problèmes et les maux des français en zone rurale", explique la journaliste. Et ce ne sont pas les thématiques qui manquent, l'équipe va faire notamment des reportages sur les déserts médicaux, la désindustrialisation, le vieillissement de la population ou encore les problèmes de mobilité. "On va sentir un petit peu le pouls des français avant cette élection qui s'annonce assez compliquée", poursuit Annabelle Durand.

Une dizaine de reportages sur Châteauroux et ses environs seront diffusés sur la Radio Télévision Suisse. © Radio France - Anne-Charlotte Costabadie

Les trois journalistes assurent toutefois qu'il n'est pas question de donner une image négative de la ville. "C'est un peu l'inquiétude que tout le monde a", admet Annabelle Durand. "On sait que les castelroussins adorent leur ville, on sait que les berrichons sont très attachés à leur région, et ça aussi on a envie de le montrer à travers les portraits des gens qui sont là, qui nous ont ouvert leur porte et leur cœur, on a envie de les raconter eux" et leurs espoirs, précise-t-elle.

Une équipe très bien accueillie

D’autant que l’accueil berrichon a été exceptionnel pour Adeline Percept, qui filme et monte les images. "Ils sont chaleureux, on se sent très bien accueilli", se réjouit-t-elle, précisant que les personnes "ont un discours très clair sur leurs sentiments, souvent leur déception de la politique". "Les gens savent que l'on vient de Suisse, donc ils ont le souci de bien nous expliquer avec des mots simples et en toute franchise ce qu'ils ressentent sur la politique aujourd'hui, ce qu'ils ressentent des défis économiques surtout et politiques et sociétaux qui secouent la France", note-t-elle.

Vous pourrez donc peut-être croiser l'un ou plusieurs de ces trois journalistes. Ils restent à Châteauroux jusqu’au deuxième tour de l’élection présidentielle, le 7 mai.