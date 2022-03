Présidentielle 2022 : " Emmanuel Macron a tout détruit pendant 5 ans en matière de santé " selon les Insoumis

100 000 personnes se sont rassemblées dimanche à Paris à l'appel de Jean Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise a tenu un meeting en plain air sur sa VI République et son programme pour la France. Une manifestation suivie à distance par Elise Le Boucher, une des insoumises de la Sarthe

Elise Leboucher est éducatrice spécialisée à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes. Sensible aux questions écologiques et de la santé, elle est la suppléante d'Elen Debost, élue conseillère départementale sur le canton Le Mans 7 (en tandem avec le maire communiste d'Allonnes, Gilles Le Proust) en 2021 sur une liste d'union de la Gauche. Comme Elen Debost, elle a choisi de soutenir Jean Luc Mélenchon plutôt que l'écologiste Yannick Jadot. Elle avait déjà voté pour le candidat des Insoumis à l'élection présidentielle en 2017.

France Bleu Maine : Ce dimanche à Paris, Jean Luc Mélenchon a une nouvelle appelé à l'instauration d'une VIe République. Qu'est-ce que cela peut changer selon vous ?

Elise Leboucher : L'esprit de cette sixième République, c'est redonner aux citoyens, aux citoyennes, cette République qui leur appartient.

Vous estimez que la Ve République n'est pas démocratique ?

On l'a vu sur dernier quinquennat [celui d'Emmanuel Macron], la démocratie est en perte de vitesse. Le Parlement n'est pas consulté avec un président monarchique. Il après ce président au Congo qu'on établit comme de présidents monarchiques, on le voit, on l'invite pendant 5 ans.

Emmanuel Macron a été élu démocratiquement et les lois sont quand même votées par les députés.

Oui, il y avait quand même des consignes...

... dictées par la crise sanitaire

Oui, bien sûr. Mais du coup, il y a quand même une façon de faire qui pourrait être différente pour que les gens retrouvent le goût aussi à la politique.

Alors comment faire ?

Ecouter les gens pour répondre vraiment à leurs besoins et à la difficulté de leur quotidien. Il y a aussi la possibilité de révoquer les élus si on estime qu'ils n'ont pas tenu la parole comme c'est souvent ce qu'on entend.

Pour les remplacer par qui, du coup ?

Il y aura d'autres citoyens qui émergeront. On trouvera dans l'Assemblée constituante

Elise Leboucher, éducatrice spécialisée à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes et membre de l'union populaire de la Sarthe. Elle soutient Jean Luc Mélenchon © Radio France - yann lastennet

Ce dimanche à Paris, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'amnistie pour ceux qui considère comme les humiliés du quinquennat Macron. Il a parlé des non vaccinés, des gilets jaunes. Le terme "humiliés", ce n'est pas un peu fort ?

Je pense que c'est vraiment ce qu'ont ressenti ces personnes là qui ont été, à un moment donné, mises de côté. On pense aux gilets jaunes qui ont quand même été attaqués quand même. Et les non vaccinés ? Oui, on peut comprendre qu'ils se soient sentis mis de côté dans cette société.

Vous êtes éducatrice spécialisée à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes. Le candidat Emmanuel Macron veut faire de la santé l'une de ses priorités de son prochain quinquennat s'il est réélu. Vous a t-il convaincu ?

Pas vraiment. Evidemment qu'il en fait son son objectif. Il a tellement tout détruit pendant 5 ans. Je rappelle que ses 17 000 lits en moins quand même pendant le quinquennat. On parle d'hôpital public, on parle des services publics, mais on ne parle pas. Il y a aussi les Ehpads

Ces suppressions de lits dans les hôpitaux ont commencé bien avant le quinquennat d'Emmanuel Macron

Bien sûr mais il a continué malgré la crise. Ça ne s'est pas arrêté dans les hôpitaux. Nous les recrutements on ne les voit pas. Je travaille en psychiatrie. Jean-Luc Mélenchon propose aussi la réouverture des lits en psychiatrie. Et puis, en termes de santé aussi, il y a quand même beaucoup de citoyens qui n'ont pas accès aux soins par raison purement financière. Donc, du coup, il y a aussi ce projet : " objectif 100 % Sécu":. C'est vraiment tout le système général qu'il faut qu'il faut reprendre. Il faut stopper cette marchandisation de la santé et des services publics aussi.

Jean-Luc Mélenchon appelle tous les électeurs de gauche à voter pour lui. Un vote utile selon lui. Que vous disent les personnes que vous rencontrez sur le terrain ?

Nous sommes sur le terrain depuis le mois d'octobre. On a toqué à plus de 3000 portes, notamment pour permettre aux gens de se saisir de cette élection qui est la leur. Pour ne pas qu'il se la fasse voler. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales.

Pourquoi ? Qu'est ce qu'ils vous disent ?

Par manque de temps, de connaissances. Il y a un ras le bol aussi : "Il disent des choses qui ne s'appliquent pas derrière". Et puis, le quotidien des gens est vraiment très, très difficile. On leur dit que ça suffit cette casse de la société. Qu'on est là pour remettre en place de la justice fiscale, de la justice sociale, de la justice climatique, avec le blocage des prix et des blocages des salaires.

