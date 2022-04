Présidentielle 2022 : résultats catastrophiques pour Anne Hidalgo et Valérie Pécresse en Ile-de-France

Les candidates PS et LR , Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, ne seront pas au deuxième tour de l'élection présidentielle 2022. Pire, leurs résultats sont catastrophiques au niveau national (autour de 1,8% et autour de 4,7%) selon les estimations de 21h00. Découvrez leurs scores en Ile-de-France.