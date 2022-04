Présidentielle en Picardie: LREM retourne tout de suite sur le terrain pour convaincre

Ce sera donc un duel Macron- Le Pen le 24 avril pour le 2ème tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, les deux candidats seront face à face. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron obtient un bon score pour un président sortant: "c'est vraiment nouveau et je suis très content de ces résultats du premier tour. D'abord, merci vraiment aux électeurs qui permettent à Emmanuel Macron d'être qualifié pour le 2ème tour."

L'enjeux du report des voix

"Je suis très content de voir que Jean-Luc Mélenchon a appelé à faire barrage à l'extrême droite. Bravo, merci! Que Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ont très clairement appelé à voter Emmanuel Macron. Alors ce qu'on va faire de ce combat? On va retourner sur le terrain comme on le fait déjà depuis le mois de décembre, pour continuer à convaincre les samariens que le projet d'Emmanuel Macron est le meilleur pour la France."

Mobilisation générale pour le 2ème tour

"Aujourd'hui, on est complètement mobilisé par rapport à ce second tour de la campagne présidentielle et je pense qu'il est important de rappeler que le vote, c'est quelque chose de primordial. Moi, je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont retournés voter et j'inviterai tous les samariens à bien réfléchir à l'avenir de la France."

Bruno Bienaimé, le référent de la République en Marche dans la Somme Copier