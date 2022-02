Présidentielle 2022 : 200 personnes à Agneaux pour le meeting de Bruno Retailleau, soutien de Valérie Pécresse

Les soutiens à la candidate LR à l'élection présidentielle en meeting dans le centre Manche ce mardi 15 février. A la tribune dans la salle municipale d'Agneaux, le sénateur LR Bruno Retailleau. L'orateur national et conseiller de Valérie Pécresse, a fait le déplacement encadré par de nombreux élus locaux et nationaux : David Margueritte, le président du Cotentin qui est en 1ere ligne dans la campagne de Pécresse, les parlementaires LR de la Manche, Philippe Bas et Philippe Gosselin, quelques conseillers départementaux et régionaux également.

Des dizaines de militants présents

Au total environ 200 personnes pour soutenir une candidate sur la défensive et sous le feu des critiques après son premier grand meeting dimanche au Zénith à Paris. Valérie Pécresse, critiquée pour son manque de naturel et pour ses glissements sémantiques vers l'extrême droite, notamment l'usage du terme "grand remplacement "

Alors les militants manchois sont-ils inquiets ? Ont-ils misé sur le mauvais cheval ? Ils veulent rester optimistes malgré les doutes. " je suis convaincue sur le fonds, moins sur la forme, explique Valérie, mais elle est courageuse d'aller défendre, faire vivre nos idées, à nous militants.". Jean-Marie, 69 ans, de Saint-Lô est plus dubitatif : " J'ai regardé le meeting dimanche, son élocution me fait penser aux cours Florent. Non, il faut rester naturelle. On est un peu inquiet. C'est pour ça qu'on se mobilise."

Pour d'autres, comme Delphine et Christian, venus d'Agon-Coutainville, leur candidate souffre d'être...une femme. " C'est une femme, alors elle dérange" s'agace Delphine.

C'est pas facile de faire élire une femme en France

Christian, militant

Remonter le moral des troupes

Si les anciens veulent malgré tout rester fidèle à leur équipe, chez les plus jeunes, peu nombreux dans la salle, on se pose des questions comme François 18 ans, qui votera pour la première fois...s'il vote. Il n'en est pas sûr. "Ce n'est pas facile d'y voir clair. _Parmi tous les candidats à droite, il y a de quoi se questionner et Pécresse n'est pas la plus convaincante, surtout ces derniers temps_. Mais elle est bien entourée comme avec Bruno Retailleau."

Le sénateur LR Bruno Retailleau, venu soutenir la candidate dans la Manche et qui tempère. "Il y a toujours des hauts et des bas dans une campagne, et Valérie Pécresse est la femme à abattre. Et puis il faut savoir ce que l'on veut : avec Macron, on a eu pendant 5 ans de grands discours. une présidence bavarde. Est-ce que veut une femme qui ose ou une président qui glose ?

Est ce qu'on veut un homme qui fait en permanence son show ou une femme qui fait le job ? je préfère quelqu'un qui est une faiseuse.

Bruno Retailleau