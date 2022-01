Présidentielle 2022 : à 100 jours du 1er tour, les militants de la France insoumise tractent à Bordeaux

A 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle prévu le dimanche 10 avril 2022 (le deuxième tour aura lieu le dimanche 24 avril), les militants de la France insoumise en Gironde organisaient ce dimanche matin une distribution de tracts à l'entrée du marché des Capucins à Bordeaux. Des sympathisants du Nouveau parti anticapitaliste se sont eux donnés rendez-vous sur le marché de Pessac.

"On est à moins de 100 jours, ça va être très rapide"

"C'est sûr qu'avec le masque, on ne voit pas le visage, on n'a pas le sourire qui est avenant... Mais je n'ai pas l'impression de me faire plus rembarrer qu'avant", plaisante Hugo, 32 ans, doctorant en sciences de l'éducation et militant LFI. "Bonjour, c'est pour Mélenchon", lance le militant tout sourire aux passants. "Ses positions sur le passe sanitaire, ce n'est pas acceptable", répond un badaud à la "sensibilité de droite".

"Si demain il passe, c'est le SMIC à 1400 euros, la transition énergique..."

"Vous êtes porteur d'une idéologie égalitaire et ça, ce n'est pas possible", affirme un Bordelais au jeune sympathisant qui battait déjà le pavé en 2017.

"C'est une campagne assez étrange, remarque Hugo, car il y a un énorme enjeu et pour autant, on a une ambiance un peu flottante liée au Covid où c'est difficile de faire exister une campagne avec l'épidémie." Si certains visiteurs du marché acceptent le tract LFI et se disent même parfois électeurs du leader des Insoumis, d'autres sont plus réservés. "C'est un fasciste", lance un homme en déchirant le tract à l'effigie de Jean-Luc Mélenchon. "Il défile avec des islamogauchistes, il fait l'apologie de la violence, l'apologie de Robespierre, le comité de salut public qui tranche des têtes ? Ça ne vous choque pas ? Non ? Et bien en effet, nous ne sommes pas de la même gauche."

Un peu plus loin, sous les Halles des Capucins, d'autres militants sensibilisent les passants sur la primaire populaire de la gauche. "On dit - y en a marre, il faut qu'ils se mettent autour d'une table". Proposée par la candidate socialiste Anne Hidalgo, cette primaire est actuellement boudée par l'écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel et le chantre de "la Remontada" Arnaud Montebourg. A ce jour, seule Christiane Taubira a accepté d'y participer fin janvier.

Devant cette gauche éparpillée façon puzzle (à l'image du tract déchiré), Sylvie, une ancienne électrice "déçue" du PS, s'inquiète pour le scrutin d'avril prochain. "Ça me désole, ça me désole, ça me désole", répète-t-elle en s'éloignant avec son cabas du marché.