Présidentielle 2022 : à deux semaines du premier tour, les électeurs rouennais commencent à y penser

Dans deux semaines, le dimanche 1er avril, les électeurs sont invités à choisir leur candidat pour le premier tour des élections présidentielles en France. "J'étais prise avec ma vie étudiante et beaucoup de projets en parallèle mais là je vais avoir le temps de me pencher un peu plus sur cette élection", explique Emma. Elle se rendra aux urnes le 10 avril prochain.

Voter ou ne pas voter ?

"On a chacun des avis, il y a des candidats que l'on n'a pas forcément envie de voir arriver au pouvoir. C'est important de défendre ceux qu'on préfère", ajoute la jeune étudiante. De son côté Yliès s'agace de la tournure des élections. "On a l'impression que c'est plus une émission de téléréalité qu'une élection. Je n'irai pas voter pour la simple et bonne raison que je ne me retrouve pas parmi les candidats".

Douze candidats sur la ligne de départ. "On ne s'y retrouve pas forcément", explique Francis avant de poursuivre "Moi j'ai toujours voté donc je vais y aller mais souvent je vote par défaut. Et les enjeux sont énormes en ce moment, l'économie, les affrontements mondiaux".

De son côté Philippe lui a aussi sa liste de griefs. "Les retraites, le travail, l'essence (...) je ne sais pas si quelque chose se passera en changeant de président. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tous dans la même optique, dans le même moule", conclut-il.