Hérouville-Saint-Clair (Calvados) est l'une des villes de Normandie où Jean-Luc Mélenchon a fait le plus gros score au premier tour de la présidentielle. À moins de deux semaines du second scrutin, ses électeurs hésitent à voter blanc.

Présidentielle 2022 : à Hérouville-Saint-Clair, les Insoumis tentés par le vote blanc au second tour

À Hérouville-Saint-Clair, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier scrutin avec 36,9 % des voix, pour nombre de ses électeurs la tentation du vote blanc au second tour est forte.

Pour qui voteront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de la présidentielle 2022 ? Troisième derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec 21,95 % des suffrages exprimés lors du premier scrutin, le leader de la France insoumise appelle à "ne pas donner une seule voix" au Rassemblement national sans pour autant appeler à voter pour le président sortant. À Hérouville-Saint-Clair, commune au nord de Caen, où le candidat d'extrême gauche est arrivé en tête du premier tour avec 36,9 % des voix, pour beaucoup, la tentation du vote blanc voire de l'abstention est forte.

"Je ne me vois pas voter ni pour l'un ni pour l'autre" - Justine, aide-soignante

Jean-Luc Mélenchon président, Justine, une aide-soignante de 32 ans croisée dans le quartier des Belles Portes y croyait. Elle est écœurée : "J'ai l'impression de revenir cinq ans en arrière, on a quand même l'expérience de ces cinq dernières années, on sait à quoi s'attendre, je pense voter blanc, je ne me vois pas voter ni pour l'un ni pour l'autre."

Même état d'esprit pour Monique, accompagnante d'élève en situation de handicap : "Je ne sais même pas si j'irai voter au deuxième tour", persuadée que peu importante l'issue, rien ne changera pour elle. Un peu plus loin, Mathilde, une étudiante comprend ce choix mais estime qu'il est beaucoup trop risqué. Elle envisage de faire barrage au RN en votant pour Emmanuel Macron.

à lire aussi Présidentielle : quel choix pour les mélenchonistes au second tour ?

"Au deuxième tour ils ont prévu de voter pour Marine Le Pen" - Mathilde, étudiante

"Presque tout mon entourage a voté pour Jean-Luc Mélenchon, au deuxième tour ils ont prévu de voter pour Marine Le Pen", confie Mathilde. Si elle n'a pas l'intention de suivre leur exemple, elle n'est pas surprise : "Ils ont tous été très déçus par Emmanuel Macron et sont inquiets pour la suite."

Brigitte, elle, ne désespère pas. Près de 22 % des voix en France pour Jean-Luc Mélenchon, quasi 37 % à Hérouville où elle vit, pour cette retraitée c'est déjà une victoire : "Dans le prochain gouvernement, après les législatives, il aura peut-être un peu plus de poids." Elle hésite encore : le 24 avril, Brigitte votera blanc ou "au pire Macron".