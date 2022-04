Présidentielle 2022 : À Janaillat, en Creuse, une seule voix d'écart entre les finalistes du second tour

Toutes les communes de Creuse n'ont pas placé Marine Le Pen en tête des votes après le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. À Janaillat, bourg de 300 habitants situé entre Guéret et Bourganeuf, il n'y a qu'une seule voix d'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et des scores qui étonnent les habitants.

Ces trois numéros, Alain les connait pas cœur : « 43 ; 42 ; 40 ! » déclame-t-il, vitre baissée au volant de sa voiture, prêt à quitter le centre-bourg de Janaillat. Ce sont les nombres de voix obtenus par Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon dans la commune au premier tour de la présidentielle ce dimanche.

Des scores plus équilibrés

Âgé de 75 ans, ce natif du village a fait 450 kilomètres pour venir y voter, alors qu'il réside désormais à Genève, en Suisse. Il ne reconnait plus le bourg dans lequel il est né : « Pendant très longtemps, on n'avait que des maires communistes ici, et de voir la montée des fascistes, ça fait drôle quand même » commente-il, faisant allusion à la percée du Rassemblement National dans son village comme ailleurs en Creuse.

Pourtant, il n'y a qu'une seule voix d'écart entre Marine Le Pen et le président sortant Emmanuel Macron : ils obtiennent respectivement 43 et 42 voix sur un total de 206 votants, et 278 inscrits. Juste derrière, Jean-Luc Mélenchon obtient 40 voix : « Moi je m'attendais comme d'habitude : Macron et Le Pen. Mélenchon , je me suis dit ah quand même ! Parce que les scores étaient serrés » s'exclame-t-elle.

Une population qui change un peu

Selon cette jeune femme, qui vit dans l'Ain mais vote toujours à Janaillat, c'est en partie lié aux départs et arrivées encore assez fréquents dans le village : « Mon père, lui, habite ici depuis toujours, mais il y a des gens qui reviennent, qui repartent. Je pense que c'est pour cela qu'il y a autant de différences. Il y a de nouveaux habitants, des gens qui arrivent d'autres régions. Ici il y a du brassage ! » avance-t-elle.

Ce n'est pas la seule et dernière surprise dans ce scrutin, relève Alain : « Il y a quelque chose d'étonnant à Janaillat, ce sont les voix pour Jean Lasalle : 19 voix ! C'est un homme très sympathique mais qui généralement ne fait pas beaucoup de voix. Il est évident que ce n'est plus du tout la même population » conclut-il.