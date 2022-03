Présidentielle 2022 : à Laval, Éric Dupond-Moretti défend le bilan du candidat Macron

Éric Dupond-Moretti, le Garde des Sceaux, était en visite à Laval ce samedi 26 mars à midi dans le cadre de la campagne présidentielle pour Emmanuel Macron. Il a rencontré plusieurs commerçants et citoyens pour défendre le bilan du premier mandat d'Emmanuel Macron.

Le ministre de la Justice a discuté avec des citoyens et des commerçants, rue des Déportés à Laval ce samedi.

En visite à Laval ce samedi 26 mars au midi, Éric Dupond-Moretti sert des mains, se laisse prendre en photo et signe même des autographes, en remontant la rue des Déportés. Le temps d'une matinée, le Garde des Sceaux n'est plus ministre mais soutien en campagne pour le président-candidat Emmanuel Macron.

Il échange avec des citoyens. À un homme qui lui lance : "Emmanuel Macron a menti", Éric Dupond-Moretti répond qu'Emmanuel Macron "a réussi à tenir 80 % de ses promesses de campagne de 2017". À la gérante de la boutique de lingerie qui lui parle de ses difficultés financières dues à la crise de la Covid-19 et au premier confinement, il assure au sujet des aides de l'État que "le président de la République est un précurseur."

Accompagné de plusieurs élus mayennais, soutiens du président, dont Géraldine Bannier, Valérie Hayer et Elisabeth Doineau, le ministre de la Justice a ensuite animé une réunion publique au restaurant le Palatium place de la Trémoille. Il a principalement parlé du bilan d'Emmanuel Macron en matière de justice, évoquant plusieurs chiffres comme 1 400 % d'augmentation des condamnations pour les rodéos urbains. "Oui 1 400 pas 140", précise Éric Dupond-Moretti, devant une quarantaine de personnes.

Interviewé par France Bleu Mayenne, le Garde des Sceaux a assuré qu'il prenait en main la question des finances du tribunal judiciaire de Laval, qui ne paie plus ses experts judiciaires depuis un an et demi.