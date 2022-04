Présidentielle 2022 : "On a quelque chose à restaurer avec le citoyen" pour la députée Modem Géraldine Bannier

Emmanuel Macron va donc vivre un second quinquennat, il a été réélu avec 58,54% des voix dimanche soir. Une réélection marquée par un score historique du Rassemblement National (41,5% pour Marine Le Pen) et par une forte abstention (28%). Beaucoup se sont "bouchés le nez" en allant voter, les Macronistes le savent : "Plus de 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont fait l'effort d'aller voter, on en a conscience, il y a des Français qui ont fait l'effort de ne pas renverser la table en choisissant la voie hasardeuse de l'extrême-droite et c'est une grande satisfaction", salue ce lundi matin la députée Modem de la Mayenne, Géraldine Bannier.

On a quelque chose à restaurer dans la relation du citoyen avec l'univers politique. - Géraldine Bannier, députée Modem

4 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter

Lors du second tour, l'abstention a atteint 41% chez les 18-24 ans. Plus les revenus baissent, moins les Français votent. 40% de ceux qui gagnent moins de 1.250 euros par mois se sont abstenus. Alors pourquoi ne pas voter ? Aucun candidat ne correspond à mes idées, répondent 35% des abstentionnistes. Un quart explique en avoir assez de voter pour faire barrage à un candidat. Selon 10% des sondés, l'élection présidentielle ne changera rien à leur vie ou à la situation de la France.

Géraldine Bannier est bien consciente de cette réalité : "Il faut redonner confiance, je suis inquiète que la jeunesse ne vote pas, les générations précédentes se sont battues pour qu'on est le droit de vote, il ne faut pas l'oublier."

La parlementaire compte bien être désignée par la majorité présidentielle pour se représenter aux législatives. Elle aura face à elle le patron du RN en Mayenne, Jean-Michel Cadenas qui a annoncé ce lundi 25 avril sur France Bleu Mayenne sa candidature aux législatives sur la deuxième circonscription.