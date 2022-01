Présidentielle 2022 : à Schiltigheim, la mairie incite les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales

Avant le vote, l'heure est aux inscriptions sur les listes électorales, en Alsace et partout en France. A Schiltigheim, les demandes d'inscriptions augmentent doucement avec l'approche du scrutin. Et pour contrer l'abstention, la mairie tente déjà d'impliquer les jeunes

Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez changé d'adresse, vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales et pouvoir ainsi voter pour l'élection présidentielle des 10 et 24 avril, mais aussi pour les législatives qui suivront.

La date limite pour l'inscription sur les listes via internet est le 2 mars. Le 4 donc par courrier ou en mairie. La date limite approche donc, d'ailleurs certains l'ont bien compris et dans les mairies, l'activité augmente petit à petit. Comme au service de l'état civil de Schiltigheim. "On a un peu plus d'inscriptions, les gens commencent à entendre parler de la campagne. Donc se posent des questions sur l'état de leur inscription. On a eu depuis le dernier scrutin plus de 1100 inscriptions. Et plus l'on va s'approcher plus on aura de demandes" explique Clément Freudenreich chef du service état civil et citoyenneté à la mairie.

Les demandes peuvent se faire en ligne, sur internet, la majorité. Mais aussi en mairie, ou par courrier.

"Lorsque vous déménagez ou changez de commune, vous avez alors besoin d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité ou d'un passeport, et vous faites l'inscription sur internet à partir de service-public.fr. Ce service vous reliera alors à la mairie qui vous intéresse" explique Karim Azzouz, agent en charge des élections à Schiltigheim. Il note que les inscriptions par internet sont désormais très majoritaires, même si certains habitants préfèrent encore se rendre en mairie.

"On va travailler jusqu'à la veille pour enregistrer toutes les demandes. Cela accélère d'autant plus quand il y a des scrutins importants comme les présidentielles ou les législatives" continue Clément Freudenreich.

Faire voter les jeunes

Les jeunes atteignant 18 ans ayant été recensés à l'âge de 16 ans sont eux inscrits automatiquement sur les listes électorales. Mais il est toujours conseillé de vérifier son inscription sur service-public.fr. Et l'enjeu pour la mairie de Schiltigheim, est de les emmener jusqu'au bureau de vote le jour du scrutin. Car ici, les taux d'abstention ont été particulièrement élevés lors des dernières élections. 75% des électeurs n'ont pas voté lors des dernières régionales et départementales par exemple.

Alors la mairie organise désormais une cérémonie de remise des cartes électorales pour les plus jeunes explique Clément Freudenreich : "Depuis l'année dernière on est associés à la maison du jeune citoyen de Schiltigheim pour organiser une cérémonie de la citoyenneté revisitée et l'on anime des ateliers entre élus et nouveaux votants pour leur donner un peu plus envie de participer au scrutin" explique le responsable.