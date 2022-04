Présidentielle 2022 : à Tours, le maire écologiste Emmanuel Denis "en colère" face à la désunion de la gauche

Le maire écologiste de Tours Emmanuel Denis évoque sa "colère" face à la situation de la gauche, qui n'a pas su amener de candidat au second tour de la présidentielle. Une gauche "unie" comme elle l'est à Tours aurait pu changer l'affiche du second tour d'après lui.

Après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle, le maire écologiste de Tours Emmanuel Denis n'a pas caché sa "colère" face à la désunion de la gauche, qui l'empêche d'avoir un candidat au second tour. "Je suis en colère vis à vis de la gauche écologiste et sociale qui n'a pas su se rassembler" a déclaré le maire EELV.

Il faut que les leaders politiques nationaux se posent vraiment la question de pourquoi ils font de la politique - Emmanuel Denis, maire de Tours

"La gauche unie comme à Tours aurait permis, je pense, d'avoir un autre duel en finale de cette présidentielle. C'est une grande déception et en même temps un appel à ce que dès demain, on construise un grand parti de la gauche écologiste et sociale. Il faut simplement que les leaders politiques nationaux se posent vraiment la question de pourquoi ils font de la politique, quels sont vraiment les sujets, les défis auxquels on doit répondre. Et tous ces défis là, on doit pouvoir y répondre. Mais pour cela, il faut que la gauche soit unie."

A Tours, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête (30,11 %), avec seulement 119 voix d'avance sur Jean-Luc Mélenchon (29,91 %). Marine Le Pen est troisième (13,22 %). Le candidat EELV Yannick Jadot termine à la cinquième place avec 6,29 % des suffrages exprimés.