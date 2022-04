Réunis dans un bar strasbourgeois, les militants LREM alsaciens étaient soulagés de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Mais le président sortant va devoir "se réinventer" selon eux pour rassembler à nouveau les Français.

Présidentielle 2022 : "On a tous senti le vent du boulet" estime un élu LREM à Strasbourg

Les militants LREM alsaciens au moment de l'annonce des résultats du second tour

Ils ont évidemment laissé éclater leur joie à l'annonce des résultats du second tour ce dimanche 24 avril. Plusieurs dizaines de militants LREM alsaciens étaient réunis dans un bar strasbourgeois pour célébrer la victoire d'Emmanuel Macron pour un deuxième mandat.

Écouter et construire différemment ce deuxième mandat

Mais le porte-parole LREM à Strasbourg, Alain Fontanel l'avoue : "On a tous senti le vent du boulet passer pas loin. (...) Il est six points en-dessous que son score de 2017. Il est huit points au-dessus de la majorité. Il faut regarder les deux côtés."

"J'ai paniqué jusqu'à la dernière seconde" reconnaît une militante, inquiète du score historiquement haut du Rassemblement national (RN).

Selon Alain Fontanel, Emmanuel Macron "a été élu par ses soutiens mais aussi par ceux qui voulaient faire barrage au Rassemblement national et à Marine Le Pen. Il doit donc savoir, et il l'a dit, se réinventer, écouter et construire différemment ce deuxième mandat."