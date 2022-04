Présidentielle 2022 : Abilio qui a pourtant fui une dictature, ne votera pas

Abilio, vit dans le quartier populaire de l'Ousse des bois au Nord de Pau. A la fin des année 60, après plusieurs années de service militaire et une guerre en Angola, il décide de fuir son pays le Portugal et la dictature de Salazar. "A l'époque, la vie là-bas c'était terrible. On ne pouvait pas vivre. On n'avait pas assez d'argent. Alors, j'ai fait comme tout le monde, je suis rentré en France clandestinement, à pied par la montagne. Je suis arrivé à Pau en juillet 1969. Je ne parlais pas un mot de français."

Abilio a ensuite été naturalisé français. Il s'est débrouillé pour travailler. Avec son épouse, il a eu cinq enfants. Aujourd'hui, à 81 ans, il est à la retraite et il est fier de dire qu'il a 11 petits enfants. Il parle de football sans problème, sa grande passion, mais il ne faut pas lui parler de politique. "La politique est moi, on ne fait pas équipe ensemble. D'ailleurs, je n'y connais rien." Pour Abilio, la politique est un jeu de dupes dans lequel les joueurs font semblant comme dans cette émission de football au Portugal raconte-t-il où les représentants de Benfica et de Porto s'écharpent à l'antenne mais sont amis dans la vie. "Les politiques, c'est pareil. Vous croyez qu'ils ne se font pas des gueuletons ensemble ?"

Pour qui tu votes ? Episode 19 - Abilio qui a pourtant fui une dictature, ne votera pas Copier

Abilio, dit ne pas se souvenir de la dernière fois où il a voté. Cette fois-ci en tout cas, il n'a absolument pas suivi la campagne électorale. "Moi, quand il y a un débat politique à la télévision, je change de chaîne." En fait, si la politique le fait fuir, c'est parce qu'Abilio a été déçu, déçu jusqu'à l'écœurement. "Je ne vote plus parce que je n'y crois plus et ça fait un bon moment. J'ai l'impression que les politiciens font ça pour leur intérêt personnel, mais pas pour nous." Ce dimanche, Abilio n'ira donc pas aux urnes. Il descendra comme tous les jours sur la petite place au pied de son HLM pour jouer à la pétanque avec quelques amis.