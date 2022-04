Présidentielle : abstention massive chez les jeunes, "je sais qu'ils ne vont pas respecter leur programme"

Plus d'un quart des Français ne se sont pas rendus aux urnes, dimanche. Un record depuis vingt ans pour une élection présidentielle. C'est chez les jeunes que l'abstention est la plus forte, principalement chez les 25-34 ans. Ils sont ceux qui ont le moins voté, avec 46 % d'abstention. Ils sont suivis de près par les 18-24 ans, seuls 58 % d'entre eux se sont rendus dans un bureau de vote, selon l'institut Ipsos. France Bleu Berry a donné la parole à des jeunes de Châteauroux qui ont décidé de bouder l'élection.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

"Ils ne se sont pas assez investis pour les jeunes"

A 19 ans, c'est la première fois que Manon peut voter à une élection présidentielle. Pourtant, elle n'est pas allée aux urnes. La raison ? L'étudiante ne se retrouve chez aucun candidat. "Il n'y avait personne pour qui j'avais envie réellement de voter, aucun n'avait des propositions concrètes. Entre l'extrême droite et l'extrême gauche, je n'aimais pas ça", raconte Manon.

C'est un peu la même chose pour Hugo. Le jeune homme de 18 ans a pris le temps de lire tous les programmes. Mais pour lui, aucun des 12 candidats n'avait de propositions pour la jeunesse. "Ils ne se sont pas assez investis pour les jeunes, ça restait vraiment pour les personnes âgées, du coup, ça ne m'intéressait pas", explique-t-il.

Pour Thomas, 23 ans, c'est différent. Il y a cinq ans, il est allé voter. Mais aujourd'hui, il ne croit tout simplement plus à la politique. "Je n'ai pas envie d'être déçu par rapport à mon vote. Concrètement, je trouve qu'ils ont tous de bonnes idées mais je sais qu'ils ne vont pas respecter leur programme, comme on le voit tous les cinq ans", regrette-t-il.

Pour Mathieu Doiret, chercheur à l'institut Ipsos, cette abstention massive chez les jeunes s'explique notamment par la classe socioprofessionnelle à laquelle ils appartiennent. "Les abstentionnistes sont issus davantage des classes socioprofessionnelles dites inférieures, indique-t-il. Le niveau de revenus du foyer, y compris quand ce sont les revenus des parents, joue beaucoup, il y a dix point d'écart entre les foyers les plus pauvres et les foyers les plus riches en participation, entre 34 et 23 %".

L'abstention chez les jeunes devrait rester stable au second tour, comme en 2017, d'après l'Ipsos.