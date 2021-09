Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo lance sa campagne électorale à Nancy

L'actuelle maire de Paris, désormais candidate à l'élection présidentielle a choisi un bastion socialiste pour son premier déplacement de campagne. En visite en Meurthe-et-Moselle ce mercredi 15 septembre, Anne Hidalgo s'est rendue d'abord dans un territoire rural à Velle-sur-Moselle puis dans la deuxième ville du département à Vandœuvre-lès-Nancy, pour finir dans une librairie nancéienne afin d'y faire la promotion de son livre-programme, "Une femme française" sorti aux éditions de l'observatoire.

Avec une centaine de lecteurs et militants socialistes présent, Anne Hidalgo a donc fait ses premiers pas hors de Paris en tant que candidate à la présidence de la République. Exercice réalisé face à un public de convaincus. "Je suis bien décidée à tout faire pour l'aider à gagner" revendique Marie affichant fièrement son appartenance au Parti Socialiste.

Anne Hidalgo à la rencontre de ses lecteurs à Nancy pour la sortie de son livre et le lancement de sa campagne électorale © Radio France - Léo Limon

Livre en mains, beaucoup de militants sont venus apporter leur soutien, c'est le cas d'Alexandre : "elle représente une branche de la gauche qui peut porter haut les valeurs nécessaires à une alternance de gouvernance" explique ce militant socialiste. Jean-Sébastien lui est convaincu par la personnalité de la candidate, "quelqu'un d'authentique dans la vie politique" portant "une belle candidature".

Pour sa campagne, Anne Hidalgo affiche ses ambitions et souhaite "rencontrer celles et ceux qui sont loin de la politique, qui parfois doutent et ne votent plus. Nous voulons dialoguer avec eux pour enrichir les approches et les solutions". Un discours dans lequel la candidate n'hésite pas à avancer son profil, celui d'une fille d'immigrés espagnoles.

Face à elle se trouve aussi le défi de gommer son étiquette de maire de Paris. Un poste qui est pourtant selon elle "une chance, qui permet d'avoir un lien avec toutes les villes, les collectivités et tout ceux qui font notre pays". Et pour se défaire de cette image parisienne, le choix de Nancy comme ville étape de son premier déplacement n'est pas anodin.

Anne Hidalgo et Mathieu Klein maire de Nancy, à l’occasion de la sortie du livre d Anne Hidalgo et du lancement de sa campagne présidentielle © Radio France - Léo Limon

Aux côtés du maire de Nancy, Mathieu Klein, qui est aussi en charge de coordonner son projet présidentiel, la candidate a vanté "une terre généreuse" et "une ville où Mathieu Klein a réussi a créer un rassemblement allant au delà du Parti Socialiste, c'est un exemple".