Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo propose un débat télévisé aux candidats de gauche

La candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo a proposé vendredi aux autres candidats de la gauche de débattre "avant le 15 janvier" lors d'un débat télévisé, pour présenter aux Français leurs "propositions" et faire émerger "convergences" et "différences". "Cette proposition, je la lance à l'ensemble des candidates et des candidats de la gauche : c'est débattons, assumons (...), devant les Françaises et les Français, sur une chaîne de télévision, pour pouvoir exprimer ce que la gauche, ses différentes composantes, porte aujourd'hui" dans cette élection, a-t-elle déclaré devant la presse. Ce débat précéderait la primaire à gauche qu'elle a de nouveau appelée de ses vœux.

Dans la matinée, l'ancienne Garde des Sceaux, Christiane Taubira, a annoncé "envisager d'être candidate" à l'élection. Elle fera part de sa décision en janvier.