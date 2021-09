Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo officialise sa candidature "pour offrir un avenir à tous nos enfants"

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 ce dimanche 12 septembre. Une annonce faite depuis la ville de Rouen, "pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies" et "pour offrir un avenir à tous nos enfants".

Elle se lance à son tour. Anne Hidalgo a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle 2022 ce dimanche. La maire socialiste de Paris a fait cette annonce à Rouen, en compagnie du maire de la ville Nicolas Mayer-Rossignol dont elle est une proche. Le choix des docks rouennais n'était pas non plus un hasard : c'est un site idéal pour illustrer la reconversion industrielle à travers la transition écologique, qui sera l'un des thèmes centraux de sa campagne.

“Je viens vous parler de la France”, a prononcé à deux reprises Anne Hidalgo, rappelant d’abord ses origines espagnoles et modestes, son père ouvrier de chantier naval, sa mère couturière, son grand-père engagé dans la guerre civile dans les rangs républicains. “Rien ne me prédisposait à la déclaration que je vais faire”, a enchaîné la maire socialiste de Paris, avant de confier son inquiétude pour la France, dont "le modèle républicain se désintègre".

Candidate à la présidentielle "pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies"

Avant de dérouler ses premières propositions, Anne Hidalgo a prononcé les mots que ses soutiens étaient venus entendre : "J'ai décidé d'être candidate à l'élection présidentielle (...) "pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, pour offrir un avenir à tous nos enfants."

Alors que bruissaient depuis plusieurs jours les rumeurs d'une candidature imminente, Anne Hidalgo avait fait un pas de plus mardi, lors des journées parlementaires du PS à Montpellier, affirmant que plus "rien" ne l'empêchait désormais de se déclarer.

Elle doit également s'exprimer lors d'une interview dans un journal télévisé ce dimanche soir et publier dans trois jours un livre portrait : "Une femme française".

Vote interne des militants socialistes fin septembre

Un vote interne des militants socialistes, promis par le premier secrétaire Olivier Faure, interviendra après le congrès du PS fin septembre et permettra de la départager de ses potentiels concurrents socialistes, dont le maire du Mans Stéphane Le Foll.

Mais Anne Hidalgo a déjà le soutien d'une large part des élus socialistes, dont Olivier Faure, mais aussi les maires de Nantes, Johanna Rolland, Nancy Mathieu Klein, présents ce dimanche à Rouen, ou Montpellier Michael Delafosse, ainsi que la présidente de la région Occitanie Carole Delga, dont certains feront partie de son équipe de campagne.

Longue liste des candidats de gauche

Sa candidature vient s'ajouter à de nombreuses autres à gauche, de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à celle de l'ex-socialiste Arnaud Montebourg, en passant par le communiste Fabien Roussel ou encore le candidat qui sera issu de la primaire écologiste fin septembre.

À un peu plus de 200 jours de la présidentielle - dont le premier tour aura lieu le 10 avril 2022 et le second le 24 avril 2022 -, les candidatures se multiplient, outre les candidats de gauche.

Si Emmanuel Macron n'a pas encore annoncé son intention de briguer ou non un nouveau mandat, Marine Le Pen s'est déjà déclarée, tout comme cinq prétendants à une éventuelle primaire de la droite (Eric Ciotti, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin, Denis Payre), auxquels il faut ajouter l'ex-LR Xavier Bertrand, qui ne souhaite pas y participer.