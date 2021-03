Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo veut casser son image de Parisienne lors d'une visite à Douai

Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, était à Douai ce mercredi 17 mars pour lancer "idées en commun". Il ne s'agit pas d'un parti mais d'une plateforme en ligne (ideesencommun.org) censée recueillir idées et suggestions de la part de citoyens et d'élus. Sans se déclarer officiellement candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo le confirme tout de même : l'idée, c'est bien de rassembler la gauche dans la perspective de 2022. L'opération ressemblait un peu à un lancement de campagne qui ne dit pas son nom.

"Je ne sais pas si tout le monde connaît Anne Hidalgo !"

Pas une déclaration officielle de candidature à la présidentielle 2022 donc, mais une volonté de casser son image d'élue parisienne. Anne Hidalgo n'a pas choisi Douai au hasard. Elle a des soutiens ici, à commencer par le maire socialiste Frédéric Chéreau, persuadé que son homologue parisienne a tout pour convaincre dans les Hauts-de-France : "Je ne sais pas si tout le monde connaît Anne Hidalgo, mais son statut de maire de Paris lui donne la carrure d'un chef d'État, et ce que j'ai vu dans les échanges avec les Douaisiens et Douaisiennes était plein de sincérité et d'écoute, je pense qu'elle est capable de relayer au plus haut la parole de nos territoires."

Anne Hidalgo veut jouer la carte du collectif. Un mot qu'elle répète à de multiples reprises lors d'une prise de parole devant des journalistes. On n'en est donc pas au stade de la candidadure officielle à la présidentielle, on en est "au stade du travail". Et l'élue d'affirmer qu'elle "respecte beaucoup les démarches collectives". Le message est clair : elle mise sur un travail collectif avec de nombreux élus locaux, dont la maire de Lille.

La maire de Lille Martine Aubry la soutient, elle est d'ailleurs chargée dans le cadre de ce projet de mener une réflexion sur les questions européennes.

À Douai, la visite d'Anne Hidalgo a aussi déplu. Une élue de l'opposition parle d'une visite irresponsable alors qu'un nouveau confinement menace potentiellement dans les Hauts-de-France et en Île-de-France.