Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg annonce le retrait de sa candidature

Arnaud Montebourg se retire de la course à l'élection présidentielle 2022. Il l'a annoncé dans un tweet publié ce mercredi. "Le moment est venu pour moi, en homme libre, absolument libre [...] de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle" déclare-t-il dans une vidéo filmée depuis Bibracte, à la limite de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, en Bourgogne. Lieu symbolique pour lui puisqu'il y accomplit l'ascension du Mont Beuvray, chaque année, dans le Morvan.

L'ancien ministre du redressement productif de François Hollande ne se rallie à un autre candidat. Les négociations engagées depuis plusieurs jours avec le communiste Fabien Roussel et Christiane Taubira n'ont rien donné et ce de manière "définitive", ont indiqué mardi à l'AFP plusieurs sources proches du candidat.

"Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures" - Arnaud Montebourg

Dans sa vidéo, Arnaud Montebourg tacle ses adversaires socialistes dans la course à la présidentielle, trop nombreux et divisés. "Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures. En mon âme et conscience, je ne souhaite pas participer à la dévalorisation de la démocratie, dont nous avons besoin pour construire le futur" déclare-t-il.

Cinq autres candidats restent en lice à gauche : l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo, le communiste Fabien Roussel et l'ancienne garde de sceaux Christiane Taubira, qui vient donc d'annoncer sa propre candidature ce week-end.

L'ancien ministre de l'Économie et du Redressement productif avait officialisé sa candidature début septembre. "Je suis venu ici pour éviter à la France la douleur d’un deuxième quinquennat Macron ou le danger d’un premier quinquennat Le Pen", avait-il tweeté, appelant à le rejoindre sous le slogan "La remontada de la France 2022-2027". Invité de Ma France sur France Bleu, le 8 septembre, il avait notamment défendu un "retour à la terre", qui permettrait selon lui de réhabiliter un million de logements vacants en milieu rural et peu peuplé.

