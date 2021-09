Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg se déclare candidat

Arnaud Montebourg s'est déclaré candidat à la présidence de la République, ce samedi 4 septembre, depuis sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre.

"Je suis venu ici pour éviter à la France la douleur d’un deuxième quinquennat Macron ou le danger d’un premier quinquennat Le Pen", a déclaré et tweeté l'ancien ministre de l'Économie et du Redressement productif sous le quinquennat de François Hollande. Il lance sa campagne sous le slogan "La remontada de la France 2022-2027" : c'est-à-dire une remontée ou une reprise industrielle, démocratique et écologique entre 2022 et 2027.

"C'est pour cette tâche difficile mais magnifique, audacieuse mais nécessaire et pour cette tâche seulement que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Français ma candidature à la présidence de la République", a clamé l'entrepreneur de 58 ans devant plusieurs centaines de partisans réunis dans la mairie de Clamecy.

Sa candidature vient s'ajouter à de nombreuses autres à gauche, de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à celle, probable, de la socialiste Anne Hidalgo en passant par le candidat issu de la primaire écologiste. Le premier tour de l'élection aura lieu le 10 avril et le second le 24 avril.