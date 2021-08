Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg va annoncer sa candidature

Arnaud Montebourg va annoncer sa candidature indépendante à l'élection présidentielle de 2022, a appris franceinfo lundi 16 août auprès de son entourage. L'ancien ministre de l'Economie et du Redressement productif sous la présidence de François Hollande compte le faire le 4 septembre, date anniversaire de la proclamation de la IIIème République par Léon Gambetta en 1870. Le discours se tiendra dans la ville natale d'Arnaud Montebourg, à Clamecy dans la Nièvre.

Pas de primaire pour Arnaud Montebourg

Ainsi, le défenseur du "made in France" ne souhaite pas passer par une primaire, comme il l'avait fait lors des deux dernières élections présidentielles en 2011 et 2016, avant de soutenir François Hollande, puis Benoît Hamon. C'est pourtant lui qui avait poussé à la création de primaires citoyennes lorsqu'il était secrétaire national du Parti socialiste chargé de la rénovation du parti.

C'est lui, aussi, qui prônait depuis des mois en faveur d'une candidature unique de la gauche en 2022. Mais le candidat possède un "logiciel propre, pas tout à fait aligné sur celui de la social-écologie" que souhaite incarner le Parti socialiste, a glissé à franceinfo un des proches d'Arnaud Montebourg, membre du Parti socialiste. Il ne se rangera donc pas derrière la candidature d'Anne Hidalgo, même si la maire de Paris ne s'est pas encore déclarée.

Une liste de candidats qui s'allonge

A un an de la présidentielle, la liste des candidats à la succession d'Emmanuel Macron est déjà bien fournie. Parmi ceux qui sont déjà sortis du bois, il y a Marine Le Pen, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan à l'extrême-droite, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand à droite ou encore Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou à l'extrême-gauche. Une primaire écologiste devra départager en septembre cinq candidats : Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau.