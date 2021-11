Présidentielle : Barnier, Bertrand, Ciotti, Pécresse et Juvin qualifiés pour l'investiture "Les Républicains"

L'instance de contrôle des Républicains a validé cinq candidatures dans le cadre du Congrès des Républicains qui devra désigner, le 4 décembre prochain, le candidat qui les représentera à la présidentielle de 2022, a annoncé le parti dans un communiqué ce jeudi. Il s'agit des candidatures de Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse.

Après examen de leurs parrainages, l'instance de contrôle a constaté qu'ils avaient recueilli au moins 250 parrainages "conformes aux critères retenus par l’article 37 des statuts des Républicains". Ces cinq candidatures seront donc soumises au vote des adhérents Les Républicains réunis en Congrès du 1er au 4 décembre.

à lire aussi Présidentielle 2022 : les adhérents des Républicains désigneront leur candidat lors d'un congrès

Mardi, l’équipe de Michel Barnier avait fait savoir à franceinfo qu'elle avait déposé 702 parrainages d'élus au siège des Républicains. Ses principaux concurrents, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ont eux respectivement déposé plus de 400 parrainages et plus de 250 parrainages, ces dernières semaines.

Denis Payre, qui n'a pas réuni les 250 parrainages requis pour participer au Congrès du parti, a annoncé mardi qu'il allait déposer un recours auprès de sa direction qui a eu, à ses yeux, un "comportement totalement anti-démocratique".