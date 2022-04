Présidentielle 2022 : beaucoup d'indécis dans les quartiers populaires de Montpellier

Dans les quartiers populaires de Montpellier, on s'interroge encore beaucoup au sujet de l'élection présidentielle. Le cœur de beaucoup d'habitants balance entre abstention, vote blanc et vote par défaut. Quartier Celleneuve, le scrutin suscite peu d'enthousiasme.

Les quartiers vont-ils voter à la présidentielle ? À huit jours du scrutin, les périphéries urbaines sont scrutées avec attention, souvent pointées du doigt par l'extrême droite ou courtisées par la gauche. Mais les quartiers populaires sont surtout là où l'abstention est la plus forte. Le canton Montpellier 1, qui regroupe d'un côté Grabels et de l'autre de nombreux quartiers plus pauvres, comptait 76,89% d'abstention aux dernières élections, les départementales. Quartier Celleneuve, beaucoup d'habitants s'interrogent encore.

Les habitants du quartier Celleneuve sont indécis Copier

"Je vais voter, mais je ne sais pas pour qui"

Il y a une phrase qui revient souvent à notre micro, quand on interroge les habitants de Celleneuve au sujet de l'élection présidentielle. "Je sais pour qui je vais voter, mais je ne sais pas pour qui". C'est ce que nous confie Tahar, la soixantaine. Il s'intéresse à la politique et se mobilise pour les sans-abris dans une association. Mais pour lui, "les politiques sont tous les mêmes, ils promettent, mais une fois qu'ils sont élus, il n'y en a pas un qui fait quoi que ce soit".

Cette désaffection pour le monde politique se retrouve chez de nombreux habitants du quartier. Mais elle ne signifie pas un désintérêt pour l'actualité ou la question politique. Plutôt une perte de confiance en l'efficacité du vote. C'est le cas pour Nabil, qui "regarde les informations", mais ne s'est pas inscrit sur les listes électorales. "En décembre, avec les fêtes, on n'a pas la tête à ça. Et puis j'ai vu sur un panneau publicitaire que c'était fin mars et je n'y suis pas allé."

Mobilisation et interrogations

D'autres, comme Jean-Pierre, ont choisi leur candidat. Il va voter Jean-Luc Mélenchon, un peu par dépit. "C'est le seul programme de gauche qui reste. Je ne crois pas qu'il ait ses chances, mais bon, c'est le mieux placé." Interrogé sur l'enthousiasme que suscite l'élection présidentielle chez lui, Jean-Pierre cite Léo Ferré : "Ils ont voté...et puis après ?"

Sarah, jeune maman, regrette ce sentiment de désintérêt, qu'elle constate dans le quartier. Selon elle, le discours politique ne semble pas s'adresser à tous les citoyens. "C'est comme si vous vouliez rentrer quelque part, que l'on vous regardait de haut en bas et que l'on vous disait que vous n'êtes pas concerné", résume-t-elle. "Tout le monde est concerné, on est tous Français. Même les personnes qui ne sont pas nées en France, elles ne sont pas rentrées par effraction en France. Tout le monde a des droits." Elle ira donc voter mais, comme beaucoup, ne sait pas encore pour qui.