Présidentielle 2022 : Benoît Payan soutiendra le vainqueur de la Primaire populaire à gauche

Benoît Payan, annonce qu'il soutiendra le vainqueur de la Primaire populaire à gauche, dans un entretien ce jeudi sur le site du journal Libération. Le maire PS de Marseille appelle les candidats à la présidentielle, dont la socialiste Anne Hidalgo, à s'unir. Alors qu'il n'avait encore confirmé ou infirmé qu'il soutenait la candidate PS Anne Hidalgo, Benoît Payan précise donc qu'il donnera son "parrainage à la femme ou l'homme" qui sera "sorti majoritaire" de la primaire.

Seule Christiane Taubira, l'ancienne Garde des Sceaux socialiste, qui devrait officialiser sa candidature samedi, a annoncé sa participation à cette Primaire, à laquelle Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, ou Yannick Jadot, le candidat écologiste, ont toujours refusé de s'inscrire.

Christiane Taubira et Benoît Payan se sont récemment rencontrés à Marseille, en novembre dernier, lors d'un hommage à Gaston Crémieux, fusillé il y a 150 ans au Pharo.

"Nous sommes condamnés à être la gauche la plus bête du monde pendant encore combien de temps ?"- Benoît Payan

Anne Hidalgo a finalement renoncé à l'idée de participer à cette primaire, ce qui fait réagir le maire de Marseille. "On ne peut pas dire, je vais à la primaire le lundi et, le jeudi, je n'y vais pas parce qu'il n'y a pas les copains que je veux. Il faut être cohérent", dit Benoît Payan. "Toutes ces circonvolutions ne justifieront pas cette irresponsabilité. Nous sommes condamnés à être la gauche la plus bête du monde pendant encore combien de temps ?", interroge-t-il.

"Je ne demande pas à Hidalgo, Jadot ou Mélenchon d'abandonner ce qu'ils sont, je leur dis qu'ils ont la responsabilité de s'unir. Sinon, ils ne gagneront pas"- Benoît Payan

Celui qui dirige Marseille, après la victoire du Printemps marseillais, une coalition de forces de gauche allant des écologistes à La France insoumise en passant par le Parti communiste et le PS, espère encore pousser les candidats de son camp à s'unir : "_Je ne demande pas à Hidalgo, Jadot ou Mélenchon d'abandonner ce qu'ils sont, je leur dis qu'_ils ont la responsabilité de s'unir. Sinon, ils ne gagneront pas". "Si on croit qu'on sert à quelque chose, si on pense que gouverner ce pays avec les écologistes, la gauche et les progressistes, ce n'est pas la même chose que les libéraux, les réactionnaires et les conservateurs, alors on s'en donne les moyens", insiste Benoît Payan.