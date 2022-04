Présidentielle 2022 : Bernadette a reçu la droite en héritage

Bernadette a 76 ans. Elle habite dans un lotissement à Lons. Elle explique qu'elle a très peu travaillé dans sa vie parce que son mari était visiteur médical et qu'elle le suivait en camping-car dans ses tournées. Aujourd'hui en revanche, elle est très investie dans les associations de sa commune. Une commune historiquement à droite. "Je trouve qu'il est très important de créer des liens sociaux. Ça permet de se retrouver, de partager et puis en prenant de l'âge, on peut se sentir mis de coté, alors je trouve que c'est bien. Je me sens très bien dans cette commune. Je fais partie du conseil d'administration du CCAS et puis je vais aussi assister aux conseils municipaux, c'est très instructif."

Quand on lui demande comment elle se situe politiquement, Bernadette dit avoir reçu "une certaine éducation" qu'on imagine rigoureuse. "Je suis sûre que mon père était gaulliste. Il était militaire, mon mari est un ancien militaire aussi. Ma famille a toujours été de droite, et je suis restée dans cette ligne politique depuis tout le temps." Bernadette ne se souvient pas avoir varié une seule fois. "Toujours fidèle" à ses valeurs familiales si ancrées qu'elle a du mal à les définir.

Quant à ses préoccupations, évidement elle voit le malheur de la guerre en Ukraine à la télévision mais ce sont les problèmes de son quotidien qui finalement compteront au moment d'aller voter. La santé tout d'abord : "L'hôpital a beaucoup souffert. Ce n'est pas de maintenant, reconnait-elle. C'est sûr qu'il souffre depuis un petit moment mais j'ai l'impression qu'il faudrait remettre un petit peu d'ordre." Bernadette constate aussi le manque de personnel dans l'Ehpad où son mari est actuellement pris en charge. "Et puis aussi la sécurité, insiste Bernadette, je ne sors pas beaucoup mais comme beaucoup, j'ai de plus en plus peur de sortir le soir pour aller faire une course ou pour aller au théâtre. Il y a un peu d'insécurité et la justice ne règle pas ces problèmes là."

Pour qui tu votes ? Episode 15 - Bernadette, a reçu la droite en héritage Copier

Bernadette votera donc pour Valerie Pécresse, la candidate des Républicains. "Je ne vote pas pour elle parce que c'est une femme. Je vote pour elle, pour ses valeurs mais c'est vrai que c'est un petit plus". En même temps, Bernadette explique que, "c'est aussi un frein" pour la candidate LR parce que selon elle, les français ne se sont pas prêts à avoir une femme à la tête du pays. "Beaucoup pensent que les femmes ne sont pas capables, mais nous sommes capables, n'est-ce pas ?"