Présidentielle 2022 : Bordeaux se mobilise contre l'extrême droite

Plusieurs associations et syndicats appellent à un rassemblement "contre l'extrême droite et ses idées" sur le parvis des Droits de l’Homme à Bordeaux, ce jeudi.

À Bordeaux plusieurs syndicats et associations se mobilisent contre l’extrême droite.

La Ligue des Droits de l’Homme, Nous Toutes 33, SOS Racisme, la FSU et bien d’autres, se mobilisent ce jeudi 21 avril "contre l’extrême droite et ses idées", à Bordeaux, Parvis des droits de l'Homme.

Une date qui n'a pas été choisi au hasard, car le 21 avril 2002, il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen accédait au second tour de l'élection présidentielle. À l'époque d'énormes manifestations avaient eu lieu dans toute la France. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue.

Ce jeudi seulement quelques centaines de militants sont présents. Ils sont plus de 500, visages graves et pancartes à la main. Sur ces dernières on peut lire des slogans tels que « pas de Le Pen à l’Élysée » ou « mieux vaut un vote qui pue qu’un vote qui tue ».

Après de brefs discours le groupe se dirige en direction de la place de la Victoire en entonnant des « pas de Marine Le Pen à l’Élysée, contre l’extrême droite et ses idées » et des « Marine Le Pen on en veut pas ».