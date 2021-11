Présidentielle 2022 : "C'est du harcèlement", les maires de Moselle face aux demandes de parrainage

La course aux parrainages bat son plein pour l'élection présidentielle 2022. Les candidats ont besoin de 500 signatures pour participer au scrutin suprême. Emails, lettres et coups de fil en série, les maires ruraux de Moselle sont très sollicités, au point de parler de harcèlement.

Les demandes de parrainage s'empilent sur le bureau et dans la boite mail de Jean-Marc Grunfelder. Le maire sans étiquette de Sillegny, au sud de Metz, en a même tout un dossier. "Je ne les conserve plus...", souffle l'élu, qui parle même de harcèlement, maintenant je reçois des courriers à la maison, on vient sonner à ma porte, on m'appelle sur mon portable." Tous les moyens semblent bons pour obtenir les fameuses 500 signatures d'élus, indispensables à la validation d'une candidature à l'élection présidentielle de 2022.

Des maires ruraux très prisés

Les demandes de parrainage peuvent s'adresser notamment aux députés, sénateurs, conseillers départementaux et régionaux. Mais les petits maires ruraux de Moselle sont eux aussi de plus en plus sollicités. Les représentants politiques des candidats m'appellent, ils essayent par tous les bouts d'atteindre les 500 signatures", grince des dents Jean-Marc Grunfelder.

Jean-Marc Grunfelder, maire sans étiquette de Sillegny (Moselle).

Car si pour certains candidats, les parrainages ne sont qu'une formalité, d'autres, moins connus du grand public, font face à un véritable parcours du combattant. Les équipes font donc leur possible pour séduire les élus locaux, en allant par exemple toquer directement aux portes des mairies. "Ce sont des gens qui ont le courage de faire le tour des petites communes", admet Hervé Senser, maire de Lomud, commune d'à peine 540 habitants, c'est vrai que quand ils repartent, et qu'on leur dit : "On ne signe pas pour vous." C'est un peu désolant, mais si demain vous signez pour telle ou telle personne, les gens pensent que vous votez ce parti."

Tous les cinq ans, on vient nous caresser dans le sens du poil pour avoir 500 signatures" - Jean-Luc Saccani, maire de Rémilly

L'élu en avait fait l'amer expérience à l'élection présidentielle de 2002 : "J'avais parrainé une personne, et après cela avait posé problème parce que les habitants m'avaient élu pour être sans étiquette. Et dans ce cas là, on vous loupe pas", se souvient Hervé Senser. De nombreux maires ruraux tiennent alors à conserver leur neutralité. Jean-Luc Saccani, maire de Rémilly, ne sortira également pas le stylo, et s'agace d'être contacté seulement à la veille de la présidentielle : "Tous les cinq ans, on vient nous caresser dans le sens du poil pour avoir 500 signatures. La gouvernance d'un pays, ce n'est pas que tous les cinq ans, c'est tout le temps !"

La course au parrainage se terminera le 30 janvier, soit dix semaines avant le premier tour de la présidentielle, fixé le 10 avril 2022. Les 500 signatures seront validées en fonction de deux grandes conditions : il faut qu'elles proviennent d'au moins 30 départements différents et un département ne peut accumuler à lui seul plus de 50 parrainages, soit 10% du total.