Présidentielle 2022 : "C'est une contre performance majeure" pour LR, admet le maire de Bourgoin-Jallieu

Un coup dur pour la candidate les Républicains à ce premier tour de la présidentielle. Valérie Pécresse ne dépasse pas la barre fatidique des 5%, ne recueillant que 4,8% des voix. Elle ne rembourse donc pas ses frais de campagne et appelle d'ailleurs les militants à l'aider financièrement au lendemain de ce premier tour. Son soutien en Nord-Isère, Vincent Chriqui, le maire de Bourgoin-Jallieu, réagit à ce résultat ce lundi 11 avril sur l'antenne de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Il y a cinq ans, François Fillon faisait 20% des voix, aujourd'hui, Valérie Pécresse remporte moins de 5% des voix. Comment vous expliquez cette lourde défaite?

Vincent Chriqui : C'est vrai que c'est une contre performance majeure. C'est plus que ce que tous les sondages laissaient penser. Je pense qu'il y a eu en fin de campagne un vote utile dans une grande partie de notre électorat. On voyait bien l'affiche ou en tout cas les trois principaux candidats. Et à gauche comme à droite d'ailleurs, les suffrages se sont portés sur ces candidats. Je pense que les électeurs ont voulu peser sur l'affiche du second tour et les autres candidats ont été balayés. Ça a bien été expliqué dans vos commentaires.

Est ce que, selon vous, le parti Les Républicains est en danger et en danger de mort?

Le parti doit se réinventer, ça c'est sûr. Beaucoup de choses vont se jouer dans les prochaines semaines. On va voir comment le parti peut arriver à une position commune et comment il peut se retrouver sa ligne. Mais vous savez, la droite républicaine, elle existe dans ce pays. D'une certaine manière, ses idées sont même majoritaires. Si on regarde précisément les scores, donc là c'est la dynamique de l'élection présidentielle qui a jouée, mais elle a des élus, elle a des convictions, elle a une histoire politique locale, elle a des départements et des communes comme la mienne. Elle aura un avenir, ne vous inquiétez pas

Trouver une ligne commune, ça commence déjà par s'accorder pour le vote. Au second tour, vous, vous avez annoncé votre intention de faire barrage au second tour. Vous allez donc voter Emmanuel Macron ?

Tout à fait, alors pour moi, c'est un vote sans hésitation, pour trois raisons. Marine Le Pen d'abord, elle mettrait la France en faillite. On a dit que Macron avait cramé la caisse mais alors elle, elle fait exploser la caisse, il n'y a aucune réforme. Il y a même pas de volonté d'être raisonnable en quoi que ce soit, donc c'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, c'est un projet qui tourne le dos aux valeurs républicaines, qui considère que tout est de la faute des immigrés et que tout sera résolu si on leur retire leurs droits. Moi ce n'est pas ce que je crois, je pense qu'il faut réduire l'immigration en France, mais qu'il y a d'autres manières de voir l'avenir en France. Et puis, troisièmement, d'une certaine manière, c'est vraiment au cœur de l'actualité, c'est quelqu'un dont les amis à l'extérieur, c'est tous les régimes autoritaires, à commencer par celui de M. Poutine. L'élection de Marine Le Pen ferait voler en éclats la coalition qui s'est forgée notamment par rapport à l'agression russe en Ukraine, la solidarité des démocraties face à ça, je pense que serait extrêmement dangereux pour pour notre sécurité et pour l'image de la Franc. Donc oui, je voterai pour Emmanuel Macron.

Et dans ce cas là, est-ce que vous comprenez vos collègues des Républicains qui ne donnent pas de consigne de vote ? Eric Ciotti notamment, et plusieurs responsables des républicains?

Je les comprends dans une certaine mesure parce que nous avons pointé tout au long de cette campagne les deux caractères très, très insuffisants du projet d'Emmanuel Macron, ses échecs notamment dans le domaine de la sécurité, de l'immigration. Et donc voilà, pour certains, c'est très difficile de voter pour Emmanuel Macron. Moi j'ai une autre position.

Jean-Pierre Barbier, notamment. Le président du département, n'a pas donné de consigne de vote pour l'instant.

Jean-Pierre, c'est à lui de s'exprimer. Je pense qu'il a une position qui est notamment liée au fait qu'il est concentré sur son mandat départemental. C'est ça la priorité pour lui. Il n'a pas pris position dans les élections nationales. C'est sa liberté. Vous pourrez l'interroger si vous le souhaitez. Moi je n'ai pas de remarque à faire à Jean-Pierre Barbier, il connaît ma position, je connais la sienne, mais je pense que ce qui est important par rapport à ceux qui ont des responsabilités au sein des Républicains parce que c'est ça, c'est ça le sujet, ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Barbier, c'est du moins, comme on l'avait dit en 2017, il me paraît indispensable qu'il n'y ait aucune voie pour l'extrême droite. C'est en tout cas moi ce que je défendrai dans tous les échanges.

L'abstention a atteint 30% à Bourgoin-Jallieu. Comment remobiliser d'ici quinze jours ?

On verra, c'est sûr, par rapport aux autres élections présidentielles, c'est sans doute un peu plus mais enfin, on a quand même eu le plaisir de voir arriver aux urnes des nombres de votants qu'on n'avait pas vu dans les élections précédentes, qui étaient marquées par une forte abstention, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. 30% d'abstention, c'est quand même 70% de participation. Donc moi, je tiens à remercier tous les Français qui sont allés voter et évidemment leur dire que dans deux semaines, il y a un vrai enjeu. Je pense que la victoire d'Emmanuel Macron n'est absolument pas assurée. Il va se passer beaucoup de choses dans ces deux semaines. Beaucoup de Français hésitent. Beaucoup de Français n'ont pas envie de voter pour Emmanuel Macron. C'est pour ça que moi, il me paraissait important de prendre une position très claire et je pense que ce scrutin va être serré. Donc c'est important d'aller voter.