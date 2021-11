Présidentielle 2022 : Carole Delga "Je n'aurais pas fait une meilleure candidate" qu'Anne Hidalgo

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, patronne des Régions de France, n’a jamais songé à présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Et pourtant, son nom revient souvent dans la bouche de certains élus locaux. "Elle aurait dû y aller après sa victoire aux régionales", glisse un élu local proche de Carole Delga. Les sondages de la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo ne rassurent pas cet élu local : "elle (NDLR : Carole Delga) aurait pu faire comme en Occitanie où elle a largement battu le Rassemblement National, et où elle a rassemblé une bonne partie de la Gauche". Carole Delga, aux régionales, avait en revanche composé sans La France Insoumise.

L’intéressée en visite en Lozère affiche un soutien sans faille à Anne Hidalgo : "moi, je n'ai qu'une parole. Je suis une personne loyale. L'hiver dernier, j'ai rencontré Anne Hidalgo. Je lui avais demandé de réfléchir à sa candidature à la présidentielle et elle a répondu oui. Voilà donc pour moi la loyauté, l'honneur, le sens de la parole donnée en politique, c'est important. Et s'il y avait moins de trahisons, de petits arrangements, moins d'égoïsme en politique, le niveau du populisme serait moins lourd et le niveau de l'abstention aussi. Moi, je soutiens Anne Hidalgo et je suis présidente de la région Occitanie et je continue à travailler et pour l'Occitanie et pour Anne Hidalgo. Je n'aurais pas fait une meilleure candidate".

Dans le dernier sondage Odoxa, Anne Hidalgo est donnée entre 4,5% à 5%. Là encore pas de quoi inquiéter Carole Delga : "Il faut être toujours très modeste sur les sondages. Il faut rappeler que, par exemple, à la même période, Alain Juppé était à 34 et devait gagner la primaire des LR. Donc voilà les sondages, il faut en prendre et en laisser. Il faut travailler. Il faut être sur le terrain aujourd'hui. Anne Hidalgo, elle, est sur le terrain. C'est la bonne méthode. Elle sillonne la France, elle est à l'écoute, des Françaises et des Français. Et puis après, ça se développera en temps voulu. Il faut être serein et déterminée." La présidente de la région Carole Delga fait partie des quinze porte-paroles pour porter le projet présidentiel d’Anne Hidalgo. Alors, Carole Delga soutien pour 2022, mais candidate pour 2027.