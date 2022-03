Présidentielle 2022 : Cathy, infirmière anesthésiste, a été déçue par les socialistes

Cathy travaille comme infirmière anesthésiste à l'hôpital de Pau. C'est le métier qu'elle a toujours rêver de faire. "A l'âge de trois ans déjà, je savais que je voulais faire infirmière. Je jouais avec mes poupées, je leur fabriquais des respirateurs. J'ai été hospitalisée toute petite et je pense que ce n'est pas anodin."

Depuis trente ans qu'elle fait ce métier, Cathy a vu la dégradation de l'hôpital public, la "gestion business", dit-elle, les fermetures de lit. Et puis la crise du Covid est passé par là. A 55 ans, elle s'est demandé si elle devait partir, elle aussi, comme beaucoup de ses collègues. "Je me dis, qu'est ce que je fais là, à batailler contre le système ou pour améliorer le système. Quand vous travaillez dans l'hôpital public, c'est pas pour rien. C'est pas pour s'enrichir, c'est parce qu'on a quelques valeurs de la fonction publique."

Dans le monde de l'après Covid, Cathy ne voit pas d'améliorations pour l'hôpital, au contraire. Selon elle, on n'a pas tiré les leçons de la crise. "Ils nous ont donné des miettes, 180 euros net et les fermetures de lits continuent. Pourtant, ils avaient dit qu'ils avaient compris et qu'ils feraient les choses mieux. Mais non, ça continue ... et rien ne changera."

Pour qui tu votes ? Episode 8 - Cathy, infirmière anesthésiste, a été déçue par les socialistes Copier

Le 10 avril prochain, Cathy va devoir se faire violence pour aller voter. Déjà en 2017, elle y était allée à reculons. "Je n'ai pas envie d'aller voter pour des gens, qui ne me représentent pas, qui mentent, qui trichent, qui nous manipulent. Je suis plutôt de gauche mais même à gauche, c'est encore prie que tout." Cathy explique en fait avoir été déçue par les socialistes et quelque part, elle n'a plus envie d'être trahie par cette gauche. "Ils feraient mieux de ne pas faire de promesses. J'ai été drôlement déçue par (François) Hollande. Il avait dit qu'il s'attaquerai à la finance et il a complètement retourné sa veste."