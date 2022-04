CARTE - Présidentielle 2022 : ces communes de Gironde qui placent Marine Le Pen en tête au second tour

Marine Le Pen confirme son implantation en Gironde dans le Médoc et le Blayais à l'occasion de ce second tour de la présidentielle 2022. Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche. Mais la candidate RN se place en tête dans de nombreuses communes du département. Elle gagne également du terrain dans le sud Gironde et dans les communes frontalières avec le Lot et Garonne.

À St-Estèphe, la candidate du RN obtient 65,82% des voix, 62,65% à Cissac-Médoc, 55,2% à St Laurent de Médoc, 56% à Pauillac, 54,1% à Listrac-Médoc ou 50,76% au Verdon-sur-Mer.

À Braud-et-St-Louis, Marine Le Pen arrive devant Emmanuel Macron avec 69,45% des suffrages. À Reignac, c'est avec 64,46%, à St-Christoly-de-Blaye avec 61,85%. Elle obtient 62,8% à Civrac-de-Blaye, ou 50,5% à Blaye.

Marine Le Pen se place aussi en tête à St-Louis-de-Montferrand avec 53,8% des voix mais également à Biganos avec 53,18%, Mios (51,63%) ou au Porge avec 50,3%. Elle l'emporte à Castillon la Bataille (50,8%) et Sauveterre de Guyenne (50,5%), mais également à Belin-Beliet (54,8%) et Hostens (53%).

Découvrez sur la carte qui est arrivé en tête dans chaque commune au second tour