Présidentielle 2022 : ces maires meurthe-et-mosellans qui parrainent Eric Zemmour

Parmi les 58 parrainages pour Eric Zemmour validés ce 7 février par le Conseil constitutionnel, quatre ont été donnés par des maires de Meurthe-et-Moselle : Francis Vivier à Bathelémont, dans le Lunévillois, Serge Ventrucci à Mercy-le-Bas, dans le Pays-Haut, Roland Huel à Tramont-Lassus, dans le Toulois, et enfin Rudy Arnold, à Ognéville, dans le Saintois.

Parrainage assumé

"C'est une question de débat démocratique, j'estime que chacun peut apporter son intérêt, sa pierre à l'édifice dans le débat, justifie Rudy Arnold. L'élu de 45 ans, fonctionnaire de police de profession, assume son parrainage, bien que le candidat soit controversé. "Qu'est-ce qu'être souverainiste, être nationaliste, être patriotique à l'heure actuelle ? Il y a des termes qu'on utilise et qui sont largement galvaudés." Le maire sans étiquette se dit également prêt à en discuter avec ses administrés. "Si d'aventure [certains] se questionnent sur mon choix, mon bureau reste ouvert", poursuit Rudy Arnold.

Car même si les parrainages sont publics, depuis 2017, beaucoup d'habitants interrogés se montrent abasourdis par la nouvelle. "Je n'en savais rien, réagi cette Ognévilloise. Je suis surprise d'apprendre qu'il apporte son soutien à Eric Zemmour." Si la Meurthe-et-Mosellane convient du libre-arbitre de son maire, elle dit toutefois s'interroger sur ses idées politiques. "A ma connaissance, il n'était affilié à aucun parti, j'ai voté pour lui sans en savoir plus et peut-être que nos opinions divergeraient très forts sur certains domaines." Ses voisins, eux, préfèrent ne pas échanger sur le sujet. "On ne veut pas faire d'histoires, le maire fait bien ce qu'il veut", estime un couple de retraités.

Lors du dernier scrutin, aux municipales, en 2021 près de 47% des inscrits n'ont pas voté à Ognéville.