Présidentielle 2022 : ces maires ruraux en Gironde déterminés à ne parrainer aucun candidat

Ce mardi 22 février, le Premier ministre a demandé aux maires, parlementaires et conseillers régionaux qui ne l'ont pas encore fait d'apporter au plus vite leurs parrainages aux candidats à la présidentielle, en soulignant qu'une telle démarche "n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique". À dix jours de la date butoir, Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon n'ont toujours pas les 500 signatures indispensables pour se présenter. Mais dans le sud Gironde, plusieurs maires revendiquent leur droit de ne pas choisir.

Des maires prêts à assumer les conséquences de leur choix

À Caudrot, une commune d'un peu plus de 1000 habitants, le maire, Jérémie Gaillard, refuse de parrainer qui que ce soit. Une décision prise collectivement, en conseil municipal. "On est une liste sans étiquette, dans mon équipe il y a douze élus et un éventail politique très large, aujourd'hui trouver un consensus sur un candidat ce n'est pas possible, ça engendrerait des tensions dans l'équipe et ça ce n'est pas envisageable."

"On ne peut pas nous expliquer aujourd'hui que parrainer un candidat ce n'est pas le soutenir quand depuis des décennies c'est comme ça que ça se passe", poursuit Jérémie Gaillard. Contrairement à d'autres élus le maire de Caudrot affirme ne subir aucune pression. Et si certains des principaux candidats n'obtiennent pas les 500 parrainages nécessaires, il se dit prêt à l'assumer.

"Vous ne les voyez jamais sauf quand ils viennent chercher des voix" - Philippe Moutier, le maire de Gironde-sur-Dropt

Philippe Moutier, le maire sans étiquette de Gironde-sur-Dropt, commune située à quelques kilomètres, lui non plus de donnera pas son parrainage. "Les grands élus, de n'importe quel parti, vous ne les voyez jamais sauf quand ils viennent chercher des voix donc c'est une manière aussi de dire 'non vous ne nous représentez pas'."

Selon Jean Castex, sur les 42.000 élus habilités à accorder leurs parrainages, ce mardi 22 février seuls 10.000 avaient donné leur signature. Le Premier ministre recevra jeudi matin l'ensemble des associations d'élus locaux, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour évoquer la situation.