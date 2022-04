Présidentielle 2022 : Christelle Morançais prête à aider Emmanuel Macron à "bâtir l’unité de la France"

Le chef de l'Etat sortant, Emmanuel Macron, a été réélu à la tête de la France ce dimanche 24 avril. Il devance la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Christelle Morançais, présidente Les Républicains de la région Pays de la Loire, dit accueillir "avec soulagement la victoire très nette d'Emmanuel Macron", qui signe, selon elle, "l'échec du projet de division porté par Marine Le Pen".

Dans son communiqué, Christelle Morançais indique toutefois ne "pas ignorer la colère et le ressentiment qui minent notre Nation, et auxquels nous ne parvenons plus collectivement à répondre. J’éprouve à cet égard un profond sentiment d’échec et d’inquiétude".

"Il faut savoir tendre la main"

La présidente de la région Pays de la Loire, une des porte-paroles de Valérie Pécresse lors de cette élection présidentielle, explique être "une femme de droite", "attachée à mes convictions", mais souligne "considérer que, dans le contexte extrêmement tendu dans lequel nous vivons, il faut savoir tendre la main, se rassembler et s’ouvrir". Elle termine son communiqué avec ces mots : "A nous de l’aider [Emmanuel Macron] à bâtir l’unité dont la France a tellement besoin."