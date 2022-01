Présidentielle 2022 : Christelle Morançais veut ranger le Karcher à la cave

" Je suis totalement favorable au pass vaccinal". Christelle Morançais approuve sans réserve cette nouvelle mesure sanitaire mise en place par le gouvernement. Pour elle, ce sujet dépasse les clivages politiques. "Si j'avais été parlementaire, je l'aurais voté". Ce qui n'est pas le cas des deux tiers des députés Les Républicains et apparentés qui se sont soit abstenus, soit ont voté contre. "On voit bien que c'est un enjeu important la vaccination. Alors avec la liberté, bien évidemment, de choisir. Mais plus on se vaccine, plus l'épidémie est derrière nous. Donc je pense qu'il faut inciter les Français à vacciner".

Christelle Morançais condamne les violences commises contre les élus

Ce n'est pas ce que pensent les opposants aux restrictions sanitaires qui ont de nouveau manifesté ce week-end. Parfois avec violence comme à Perpignan où un député LREM a été agressé samedi devant sa permanence. " Oui, ça me choque et ça m'interpelle, bien évidemment. Parce qu'encore une fois, il faut la liberté de l'expression. Et ces violences, elles sont condamnables. _Aujourd'hui être un élu, c'est extrêmement difficile_. Je condamne fermement toutes ces violences l'encontre des élus, à l'encontre des commerçants aussi". Comme vendredi soir à Nantes où des commerces ont été pris pour cibles lors d'une manifestation organisée par des militants "antifa" qui défilaient contre "le fascisme, le capitalisme, l'autoritarisme".

Il faut ranger le Karcher à la cave - Christelle Morançais, présidente Les Républicains des Pays de la Loire et porte parole de Valérie Pécresse

Face à l'accroissement de cette violence qu'elle juge "très inquiétante", Christelle Morançais réclame de l'apaisement. "Je pense que ça, c'est l'enjeu très fort des semaines et des mois à venir". Et pourtant, Valérie Pécresse n'a pas vraiment donné l'exemple. En déplacement à Salon de Provence, le 6 janvier, la candidate LR à l'élection présidentielle a déclaré vouloir ressortir "le karcher de la cave" pour dit-elle "nettoyer les cités" des trafiquants de drogue. Référence aux propos de Nicolas Sarkozy, en 2005, alors que le futur Président était Ministre de l'intérieur. Au delà du calcul politique, Christelle Morançais regrette ces propos "relativement forts". "Valérie Pécresse, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et je pense qu'aujourd'hui, une femme peut apporter cette cet apaisement. Mais si vous revenez au Kärcher, Je pense que ce n'est pas le bon mot. Le Karcher, faut le laisser, je pense à la cave, très sincèrement".

Christelle Morançais, président Les Républicains des Pays de la Loire et porte parole de la candidate Valérie Pécresse © Radio France - yann lastennet

Tous unis derrière Valérie Pécresse

Après le traumatisme de l'affaire Fillon en 2017, la droite a du se reconstruire. Eric Ciotti, candidat perdant à la primaire s'est rangé derrière la gagnante Valérie Pécresse et la fédération LR de la Sarthe a fait pareil. C'est un front commun, rejoint par l'UDI, qui a lancé la campagne de Valérie Pécresse en Sarthe vendredi dernier. Les cadres du parti promettent une campagne de terrain pour amener leur championne au second tour de l'élection présidentielle. Valérie Pécresse et Marine Le Pen (candidate du Rassemblement National) sont au coude à coude dans les sondages avec chacune 15.5 % des intentions de vote. Loin derrière Emmanuel Macron, si toutefois le Président de la République est candidat à sa réélection. C'est d'ailleurs plus les marcheurs indécis que les électeurs d'Eric Zemmour et de Marine Le Pen qu'il faut convaincre estime Christelle Morançais. Avec deux priorités la santé et l'emploi. "Je pense qu'on a un enjeu très fort de lutte contre la désertification médicale, que soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et puis, bien évidemment, le travail. Parce que aujourd'hui, on a un taux de chômage qui reste encore élevé. On est loin du plein emploi et beaucoup d'entreprises peinent à recruter".

Les Républicains de la Sarthe ont déjà désigné leurs candidats pour les prochaines élections législatives. Il y a aura un dans chacune des cinq circonscription.

Réécoutez l'interview de Christelle Morançais, présidente de la région des Pays de la Loire et porte parole de Valérie Pécresse, invitée du 6-9 de France Bleu Maine.