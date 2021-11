Présidentielle 2022 : Christian Estrosi lance à Nice un comité de soutien à Emmanuel Macron

Ce n'est pas une surprise le maire de Nice, qui avait annoncé son soutien à Emmanuel Macron le 6 octobre "sans ambiguïté" passe la vitesse supérieure. Il a présenté un comité composé d'élus azuréens de la Métropole de la droite et du centre et des chefs d'entreprises.

En pleine crise politique chez Les Républicains avec le départ de Renaud Muselier Christian Estrosi poursuit et amplifie son soutien à Emmanuel Macron.

Devant 200 personnes le maire de Nice a présenté le comité de soutien à l'action du Président Emmanuel Macron dans les Alpes-Maritimes.

Un comité composé d'élus de sa majorité à la Métropole de Nice, des ex LR, des LREM, de son mouvement La France Audacieuse (LFA) et des chefs d'entreprise. Il est dirigé par Claire Péradotto, chef d'entreprise Niçoise.

Christian Estrosi qui a ironisé sur _"_la victoire des LR qui ont réussi mon départ, le départ d'Hubert Falco, maire de Toulon, et le départ de Renaud Muselier, et bientôt ils seront seuls !".

je suis "sans parti"

Le maire de Nice se dit maintenant "sans parti" mais pas sans famille politique. "Je suis proche de ma famille des ex LR, ex UMP, ex RPR qui sont au gouvernement : Jean Castex, Bruno Le Maire, Gérarld Darmanin et Edouard Philippe qui viendra faire son premier meeting à Nice le 1er décembre"(...)" La France ne doit pas être gouvernée par les partis. Emmanuel Macron, un peu comme le général de Gaulle, est au dessus des partis".

Enfin pour Christian Estrosi : "c'est la première fois qu'il y a une réunion de soutien à Emmanuel Macron qui reçoit autant de monde dans les Alpes Maritimes"