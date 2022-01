Présidentielle 2022 : Christiane Taubira devant 600 personnes à Bordeaux pour son premier meeting

Ce n'est probablement pas une coïncidence. Au premier jour du vote pour la Primaire populaire, ce scrutin en ligne qui a vocation à choisir un candidat à soutenir pour la présidentielle parmi sept personnalités de gauche, Christiane Taubira, qui part favorite dans cette primaire, tient sa toute première réunion publique de campagne à Bordeaux, jeudi 27 janvier. C'est devant une salle de La Faïencerie pleine, avec environ 600 personnes, que l'ex-garde des Sceaux présente son projet pour la France.

"Nous acceptons le risque de la Primaire populaire, parce que la démocratie c'est le risque de l'incertitude", a déclaré Christiane Taubira. "Il est possible qu'il y ait quelques imperfections, et alors ? S'il y a un tel mécontentement, c'est parce qu'il fait peur. Et c'est normal parce que le peuple fait peur. Il en a assez d'être tenu à l'écart. Je m'y contrains sans effort, j'en accepterai le verdict dimanche. Mais nous allons nous battre, parce que notre destin nous appartient."

"La candidate de ceux dont on dit qu'ils ne sont rien"

L'ancienne ministre de la Justice a aussi dévoilé sa vision du pouvoir législatif. "Nous allons veiller à ce que le Parlement nous ressemble sociologiquement, que des jeunes soient représentés au Parlement, tout comme des ouvriers et des ouvrières et toutes les expériences professionnelles", affirme-t-elle. "Je veux être la candidate de ceux dont on dit qu'ils ne sont rien, de ceux qui traversent la rue et qui ne trouvent rien", ajoute-t-elle, en réponse aux petites phrases d'Emmanuel Macron.

Dans le même temps, un autre meeting de gauche se tient à Bordeaux. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) Philippe Poutou tient aussi une réunion publique, à l'Athénée municipal ce jeudi. Lui n'a pas été sélectionné parmi les candidats de la Primaire populaire.