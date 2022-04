Présidentielle 2022 : Christiane veut que ça change, sans changer de président

Christiane est une jeune retraitée de 62 ans. Elle vit à Lescar. Elle a deux grands enfants. Son parcours professionnel a été agité. Elle travaillait dans le transport comme assistante commerciale. Elle a eu de nombreux employeurs. Elle parle de "ce sentiment d'être des pions et de changer de propriétaire" au gré des rachats de sociétés. "Un jour, un actionnaire qui reprenait l'entreprise avait dit : "Je suis content, je vais m'amuser", ça m'avait choquée parce que ce n'était pas un jeu. Derrière, il y avait des hommes, des femmes, des familles."

Christiane à même connu une période de chômage. Elle raconte avoir appris le dépôt de bilan de son entreprise, le groupe Mory, en allumant la radio un matin. "J'entend qu'il y a 3500 personnes qui vont être licenciées. On ne nous avait rien dit. J'ai fait partie de la première charrette." Sur le tard, Christiane a donc été obligée d'entreprendre une reconversion professionnelle. "Je me suis bougé. Je ne voulais pas rester sans rien faire mais, c'est vrai que quand j'allais prospecter, on me disait : ma pauvre, à votre âge ..."

Pour qui tu votes? Episode 17 - Christiane veut que ça change sans changer de président Copier

Aujourd'hui, Christiane se bat contre un cancer. Elle a été en arrêt longue maladie avec ensuite une allocation adultes handicapés durant plusieurs années jusqu'à sa retraite. Sa fin de carrière a été bousculée par cet accident de la vie. Elle trouve que le système de retraite en France est injuste. "Moi, on m'a demandé mes 25 meilleures années, certains c'est les trois derniers mois. Les fonctionnaires, c'est les 10 dernières années. Il y a trop de disparités. Les régimes spéciaux n'ont pas assez de fonds et puisent dans le régime général. Je trouve que là, il y a une injustice à réparer."

Parmi les 12 candidats à l'élection présidentielle, Christiane explique que quelques uns pourraient lui être sympathiques. "Jean Lassalle, je l'aime bien. Il a mouillé sa chemise. Il parle au peuple. Il est dans le quotidien. Philippe Poutou aussi . Entre Poutou et Lassale, ce sont deux personnes qui me plaisent. Je ne partage pas leurs idées mais je pense qu'ils sont sincères." Mais le 10 avril, ce ne sera ni l'un, ni l'autre pour Christiane parce que "c'est quand même assez sérieux comme élection". Elle choisira Emmanuel Macron avec l'espoir de voir certaines réformes dont celle des retraites aboutir. "Je vais continuer avec Macron. Il saura qu'il n'aura pas un troisième mandat après, donc s'il faut tout faire bouger, il pourra le faire jusqu'au bout. Je pense qu'il ne fera pas trop attention aux susceptibilités. Il sera plus libre d'agir et puis c'est le seul qui m'inspire confiance."