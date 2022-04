Abstention, vote blanc, duel Macron-Le Pen : comment a voté la Nouvelle-Aquitaine au second tour depuis 2002 ?

Le second tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 24 avril 2022. Comme en 2017, il oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comment ont voté les Néo-Aquitains lors du même duel, il y a cinq ans ? Quel est le taux d'abstention et de vote blanc dans la région depuis 2002 ?

D'une élection présidentielle à l'autre, la tendance va-t-elle continuer de changer en Nouvelle-Aquitaine ? Le second tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 24 avril et, comme en 2017, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'opposent. Quel choix avaient fait les Néo-Aquitains il y a cinq ans ? Comment progressent les taux d'abstention et de votes blanc depuis 2002 ?

Marine Le Pen battue dans tous les départements de la région en 2017

Après avoir remporté le premier tour uniquement dans le Lot-et-Garonne en 2017, Marine Le Pen a finalement été battue dans toute la Nouvelle-Aquitaine au second tour. C'est dans ce même département que l'écart entre les deux candidats a été le plus serré il y a cinq ans : 59,47% des suffrages exprimés pour Emmanuel Macron, 40,53% pour Marine Le Pen. Partout ailleurs, Emmanuel Macron l'avait remporté d'au moins 64% des suffrages exprimés.

Cinq ans après, la candidate d'extrême droite a remporté le premier tour dans trois départements de la région : la Creuse, la Dordogne, et le Lot-et-Garonne.

L'augmentation de ceux qui ne veulent pas choisir un des deux candidats

Il y a aussi ceux qui ne veulent pas choisir un des deux candidats finalistes. Et cette part a fortement augmenté entre 2002 et 2017. Soit les électeurs ne se déplacent tout simplement pas et sont comptés dans les chiffres de l'abstention. Soit ils votent blanc. Le vote blanc n'est comptabilisé à part du vote nul (bulletin raturé, bulletin d'un candidat qui ne se présente pas au scrutin) que depuis les élections de 2017. Mais le vote blanc n'a toujours aucune incidence sur le scrutin. Comme le vote nul, il compte comme un vote "non exprimé". Les résultats officiels sont calculés sur la part des votes exprimés.

En 2002, l'annonce d'un duel Chirac-Le Pen avait secoué la France. Dans les départements de Nouvelle-Aquitaine, entre 19% (Corrèze) et 24% (Charente) s'étaient soit abstenus, soit avaient voté blanc (ou nul). En 2017, dernier second tour opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron, c'était en moyenne 10 points de plus : entre 30% (Deux-Sèvres) et 34% (en Creuse). Entre les deux, c'est le duel Hollande-Sarkozy qui avait le plus mobilisé.

La part des électeurs choisissant le vote blanc ou nul a dans le même temps fortement augmenté. Dans la région, il s'échelonnait en 2002 de 3,94% (Deux-Sèvres) à 5,98% (en Dordogne). En 2017, il atteignait 9% (Gironde) à 12,5% (Creuse).