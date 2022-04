INFOGRAPHIES - Présidentielle 2022 : comment l'Alsace a voté en 2017 ?

C'est la dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle 2022. Les Alsaciens sont appelés aux urnes ce dimanche 10 avril pour départager les douze candidats en lice.

Marine Le Pen en tête au 1er tour en 2017, le bon score de Jean-Luc Mélenchon

En 2017, lors du dernier scrutin présidentiel, c'est Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national qui était arrivée en tête avec 25% des voix en Alsace. Elle a devancé François Fillon candidat des Républicains et Emmanuel Macron candidat LREM. L'actuel président était arrivé en tête dans les grandes villes alsaciennes, et il l'avait largement emporté au second tour en Alsace avec 61% des voix. Jean-Luc Mélenchon candidat de la France Insoumise avait réalisé un bon score en Alsace avec plus de 14% des voix aux premier tour.

Alors est-ce que Marine Le Pen sera une nouvelle fois en tête ce dimanche en Alsace comme en 2017 ou comme son père en 2002 ? Le résultat dépendra aussi de l'abstention. En 2017, le taux de participation avait été important, plus de 73% dans le Bas-Rhin, plus de 71% dans le Haut-Rhin.

Infographies : l'abstention dans le Haut et le Bas-Rhin à la présidentielle depuis 2002