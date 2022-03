Présidentielle 2022 : comparez les programmes des candidats sur la fiscalité des ménages et des entreprises

Avant de vous rendre aux urnes les 10 et 24 avril, France Bleu vous propose de comparer les programmes des candidats à la présidentielle. Tour d'horizon des promesses sur la fiscalité des ménages et des entreprises.

Que proposent les douze candidats à l'élection présidentielle pour améliorer le pouvoir d'achat, lutter contre le réchauffement climatique, préserver le système de santé ou encore lutter contre la défiance des citoyens vis-à-vis de nos institutions politiques ? Avant de vous rendre aux urnes les 10 et 24 avril, comparez les programmes des candidats, soit près de 1.000 propositions. Pouvoir d'achat, impôt sur la fortune immobilière (IFI), lutte contre la spéculation, réforme de la TVA ou encore des droits de successions et donation : en matière de fiscalité des ménages et des entreprises, tous les candidats affichent une grande ambition, sans toujours chiffrer leurs propositions.

Cet outil permet de filtrer les propositions par candidat, cliquez sur un nom pour l'afficher ou le masquer.