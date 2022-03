Présidentielle : consultez les déclarations de patrimoine des douze candidats

Les déclarations de patrimoine et d'intérêts des douze candidats à l'élection présidentielle 2022 ont été mises en ligne ce mardi sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). C'est la première fois que les déclarations d'intérêts et d'activités sont publiées.

Environ un demi-million d'euros de patrimoine net pour Emmanuel Macron, quelque 1,2 million pour Marine Le Pen, 4,2 pour Éric Zemmour et encore 9,7 pour Valérie Pécresse : les déclarations des biens et participations des candidats à l'Élysée ont été dévoilées ce mardi 8 mars par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Chacun des douze candidats a dû renseigner les informations concernant leurs biens immobiliers, leur voitures, leurs comptes bancaires mais aussi leurs participations dans le capital de sociétés, des dettes éventuelles et les activités professionnelles des cinq dernières années. C'est la première fois que les déclarations d'intérêts et d'activités sont publiées en vertu de la loi de moralisation de la vie publique de 2017.

Découvrez les déclarations des douze candidats à la présidentielle d'avril 2022.

La déclaration de Nathalie Arthaud

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) a déclaré 219.000 euros de patrimoine. En tant que professeur agrégée d'Économie, Nathalie Arthaud indique avoir touché 119.064 euros de salaires de 2017 à 2021.

La déclaration de Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) a déclaré quelque 2 millions d'euros de patrimoine. Le candidat indique avoir touché près de 327.000 euros comme député de l'Essonne de l'année 20147 à l'année 2021.

La déclaration d'Anne Hidalgo

Anne Hidalgo (Parti socialiste) a déclaré 575.000 d'euros de patrimoine. Comme Maire de Paris, Anne Hidalgo a indiqué avoir touché 324.240 euros de 2017 à 2021.

La déclaration de Yannick Jadot

Yannick Jadot (EELV) a déclaré 412.000 euros de patrimoine. En tant que député européen, Yannick Jadot indiqué avoir touché 108.900 euros comme député européen entre 2019 et 2024. Ses indemnités pour 2022, 2023 et 2024 ont sans doute été évaluées.

La déclaration de Jean Lassalle

Jean Lassalle (Résistons!) a déclaré environ 630.000 euros de patrimoine. Jean Lassalle a déclaré 93.126 euros d'indemnités comme député des Pyrénées-Atlantiques entre le 16 juin 2017 et le 19 juin 2022.

La déclaration de Marine Le Pen

Marine Le Pen (Rassemblement National) a déclaré quelque 1,2 million d'euros de patrimoine. La candidate a également indiqué avoir touché 60.000 euros par an comme présidente du Rassemblement National entre 2018 et 2021.

La déclaration d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron (La République en Marche) a déclaré environ 500.000 euros de patrimoine. Le chef de l'État a également indiqué avoir touché chaque année environ 195.000 euros pour son mandat de président de la République.

La déclaration de Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) a déclaré environ 1,4 million d'euros de patrimoine. Le candidat indique avoir touché près de 354.000 euros d'indemnités pour son mandat de député entre juin 2017 et juin 2022. Il a notamment évalué ce qu'il devrait toucher d'ici la fin de son mandat en juin prochain.

La déclaration de Valérie Pécresse

Valérie Pécresse (Les Républicains) a déclaré 9,7 millions d'euros de patrimoine. En tant que présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, Valérie Pécresse a touché un peu plus de 270.411 euros (net fiscal) sur cinq ans (2017 à 2021) ainsi que 15.028 euros des Editions Robert Laffont.

La déclaration de Philippe Poutou

Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) a déclaré 122.000 euros de patrimoine. En tant qu'ouvrier chez Ford, le candidat a indiqué avoir touché 25.200 euros par an de salaires en 2017, 2018, 2019 puis 27.819 euros en 2020 et 21.519 euros en 2021. Il a également perçu 70.000 euros en 2021 comme indemnités de licenciement.

La déclaration de Fabien Roussel

Fabien Roussel (Parti communiste) a déclaré 220.000 euros de patrimoine. Fabien Roussel a également indiqué avoir touché 70.676 euros pour son mandat de député depuis juin 2017. Il a également perçu 1314 euros net en tant que conseiller municipal depuis avril 2020 ou encore 2176 euros net comme délégué communautaire.

La déclaration d'Éric Zemmour

Éric Zemmour (Reconquête!) a déclaré 4,2 millions euros de patrimoine. Le candidat a également indiqué plusieurs rémunérations pour son travail au Figaro (65.443 euros net pour l'année 2017 ou encore 67.068 euros pour l'année 2018) mais aussi en lien avec sa maison d'édition Rubempré (240.000 euros net pour l'année 2017 ou 2019).