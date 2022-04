Présidentielle 2022 dans les Landes : le vote Le Pen "inquiète" la ministre Geneviève Darrieussecq

Pour Geneviève Darrieussecq le score d'Emmanuel Macron, réélu président de la République ce dimanche 24 avril, est "très bon et très satisfaisant". La ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants estime qu'il faut néanmoins faire preuve "d'humilité, de responsabilité. Comme le président de la République l'a dit, il sera là pour tous les Français et tous les territoires. Il comprend les votes qui peuvent être protestataires ou de défiance, et va devoir essayer de redonner confiance au pays, qui en manque tant".

Il faut essayer de comprendre les raisons profondes de ce vote".

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants

La Landaise s'inquiète de la montée du vote Rassemblement national en France - Emmanuel Macron remporte le second tour avec 12 points de moins qu'en 2017 - et en particulier dans le département, "une terre plutôt de gauche, républicaine, attachée à la démocratie". "On voit un glissement qui pose question. Je suis allée sur le terrain, j'ai essayé d'écouter nos concitoyens et j'ai eu le sentiment que certains avaient oublié qu'elle était d'extrême droite et qu'elle représentait un parti dangereux pour la démocratie, nos libertés." Marine Le Pen est arrivée en tête dans plus de 90 communes des Landes, ce dimanche soir.

La ministre assure qu'il faut essayer de comprendre les "raisons profondes de ce vote". Les élus locaux auront notamment à le faire, selon elle, en travaillant "en vrai partenariat pour faire reculer le Front national. Il n'est pas possible qu'il monte comme cela dans notre pays et notre département".

Emmanuel Macron arrive toutefois en tête des suffrages dans le département des Landes avec 56,54 %. Il a remporté le plus de voix dans les plus grandes villes du département.