Présidentielle 2022 dans les Vosges : la participation au second tour est de 28,04% à midi

Les Français sont appelés à voter ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Dans les Vosges, le taux de participation est à midi de 28,04%.

Le second tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 24 avril. Les Français départagent les deux candidats qualifiés il y a deux semaines. On connaîtra les premières estimations et résultats à partir de 20h. Mais avant, le chiffre qui sera scruté est celui de la participation. Elle était en baisse il y a deux semaines par rapport à 2017 : les électeurs vosgiens se seront-ils remobilisés ?

Participation à 12H stable entre les deux tours

A midi, le taux de participation dans les Vosges s'élevait à 28,04%, un chiffre quasiment stable comparé au premier tour à la même heure (28,31%).

Dans les Vosges, les bureaux de vote ferment partout à 19h.

L'abstention depuis 2002 dans les Vosges