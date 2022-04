Présidentielle 2022 dans les Vosges : le taux de participation au premier tour s'élève 28,31%

Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril. Douze candidats sont en lice pour l'Elysée. Ce soir, deux d'entre eux seront qualifiés pour le second tour. On connaîtra les premières estimations et résultats à partir de 20h. Mais avant, le chiffre qui sera scruté est celui de la participation. Va-t-on vers une abstention record ou un regain d'intérêt pour ce scrutin ?

Le taux de participation à midi dans les Vosges s'élève à 28,31%. Il était en 2017 de 33,94%.

Le taux de participation à la présidentielle à midi dans les Vosges au 1er tour. © Radio France

Les prochains chiffres de la participation seront publiés à 17h puis en fin de journée pour les taux définitifs. Dans les Vosges, les bureaux de vote ferment partout à 19h.

L'abstention depuis 2002 dans les Vosges