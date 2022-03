Présidentielle 2022 : découvrez les portraits des 12 candidats à l'Élysée

La liste définitive des 12 candidats autorisés à se présenter à l'élection présidentielle est désormais connue. Huit hommes et quatre femmes ont réuni les 500 parrainages d'élus indispensables pour participer au premier tour du scrutin, le 10 avril. Déjà présents en 2012 et 2017, Jean-Luc Mélenchon (LFI), Marine Le Pen (RN), Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France), Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (LO) sont à nouveau candidats. Face à Emmanuel Macron (LREM), en campagne pour un nouveau mandat, Valérie Pécresse (LR), Anne Hidalgo (PS), Éric Zemmour (RECONQUÊTE!), Fabien Roussel (PCF) et Yannick Jadot (EELV) concourront pour la première fois.

Nathalie Arthaud, l'économiste engagée pour le "camp des travailleurs"

Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière (LO) à la présidentielle, le 12 février 2022. © AFP - STEFANO RELLANDINI

Ses derniers scores aux élections présidentielles - 0,56 % des voix en 2012 et 0,64% en 2017 - n'ont pas entamé sa détermination à "porter les intérêts des travailleurs". Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière (LO), se présente à sa troisième élection présidentielle. Née en 1970 à Peyrins (Drôme), agrégée d'économie et de gestion, elle enseigne dans un lycée d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Trotskiste revendiquée, portée par un idéal communiste révolutionnaire, elle défend une "urgence de renverser le système" et brocarde ses adversaires de gauche, jugés trop "réformiste".

Nicolas Dupont-Aignan, eurosceptique et gaulliste revendiqué

Nicolas Dupont-Aignan se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. © AFP - THOMAS COEX

Président du parti Debout la France depuis 2008, l'ancien maire et député Nicolas Dupont-Aignan, 60 ans, est candidat pour la troisième fois à la présidence de la République. Se réclamant du gaullisme, il défend une ligne souverainiste et eurosceptique. Il a réuni 1,79% des voix en 2012, 4,70% en 2017, juste en dessous de la barre fatidique des 5% qui lui aurait permis de se faire rembourser ses frais de campagne. Il y a cinq ans, Nicolas Dupont-Aignan avait conclu une alliance de gouvernement avec Marine Le Pen durant l'entre-deux tours.

Anne Hidalgo, la maire de Paris en campagne pour la France

Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris et candidate du parti socialiste à l'élection présidentielle 2022. © AFP - JOEL SAGET

Forte de deux victoires consécutives aux municipales, la maire de Paris Anne Hidalgo se lance pour la première fois dans la bataille présidentielle. À 62 ans, l'ancienne inspectrice du travail que ses détracteurs qualifient d"anti-bagnole" porte un programme qui fait la part belle au social et à la "transformation de notre modèle économique et énergétique".

Yannick Jadot, l'ancien militant qui veut devenir "président du climat"

Yannick Jadot, le candidat écologiste à l'élection présidentielle. © AFP - Andrea Savorani Neri

Rangés derrière les socialistes en 2017, les écologistes ont, cette fois, décidé d'y aller seuls. C'est le député européen Yannick Jadot (54 ans) qui porte les couleurs du parti EELV pour ce scrutin avec l'ambition affichée de "mettre l'écologie au cœur du pouvoir" et d'en finir avec "les demi-mesures et les compromis foireux". Militant de longue date et notamment directeur des campagnes de Greenpeace France entre 2002 et 2008, il a remporté la primaire écologiste face à Sandrine Rousseau.

Jean Lassalle, le Pyrénéen qui se veut défenseur des "sans-voix"

Jean Lassalle est candidat à l'élection présidentielle pour la deuxième fois. © Maxppp - Stéphanie Para

Le député Jean Lassalle, 66 ans, est candidat à la présidence de la République pour la deuxième fois. Le Pyrénéen, connu pour son franc-parler et ses coups d'éclat, a notamment marqué les esprits en 2013 en allant à la rencontre des citoyens lors d'une marche de neuf mois à travers la France, ou encore en revêtant un gilet jaune à l’Assemblée nationale pour soutenir la contestation en 2018. Défenseur autoproclamé de "la France authentique", il veut faire de la ruralité une grande cause nationale. En 2017, il avait obtenu 1,21 % des voix.

Marine Le Pen, jamais deux sans trois

Marine Le Pen se lance en campagne présidentielle pour la troisième fois © AFP - JULIEN DE ROSA

Marine Le Pen (53 ans) vit sa troisième campagne présidentielle. En 2012, la patronne du Rassemblement national (RN) avait terminé à la troisième place avec 17,9% des suffrages derrière Nicolas Sarkozy et François Hollande. En 2017, elle avait réussi à accéder au second tour face à Emmanuel Macron, qui l'avait emporté largement. La candidate d'extrême-droite concurrencée cette année par Eric Zemmour, ne milite plus pour une sortie de l'Union européenne et de l'euro. L'immigration figure toujours au cœur de son projet.

Emmanuel Macron, l'ambitieux élève modèle devenu le plus jeune président de l'Histoire de France

Emmanuel Macron à l'Elysée, le 29 octobre 2021. © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN / POOL

Élu en 2017 à seulement 39 ans, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire de France, Emmanuel Macron est candidat à sa succession. Le chef de l'État, qui a attendu le dernier moment pour officialiser ses intentions, a finalement levé le suspense dans une Lettre aux Français publiée le 3 mars dans la presse régionale. Le président-candidat qui a connu plusieurs crises durant son quinquennat laisse entendre, entre autres, qu'en cas de réélection il mènera la réforme des retraites à son terme. S'il remportait le scrutin, cela serait la première fois qu'un président, hors cohabitation, décroche un second mandat.

Jean-Luc Mélenchon, le dissident de la gauche

Jean-Luc Mélenchon est candidat à l'élection présidentielle pour la troisième fois avec son parti La France Insoumise. © AFP - ANDREA SAVORANI NERI

Communiste, puis socialiste radical avant de fonder La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Né en 1951 à Tanger (Maroc), engagé en politique depuis 1977, il a recueilli 11,10 % des voix au premier tour en 2012, 19,58% des suffrages en 2017. Pourfendeur de l'impérialisme américain, partisan d'une VIe République, Jean-Luc Mélenchon mène une campagne axée sur la défense des services publics, l'augmentation du pouvoir d'achat des Français mais aussi l'écologie.

Valérie Pécresse, la "dame de faire" de la droite

Valérie Pécresse a été désignée samedi 4 décembre comme candidate des LR à l'élection présidentielle 2022 © Sipa - Carine Schmitt

L'actuelle présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a su convaincre les adhérents des Républicains de la choisir, face à Eric Ciotti, pour emmener la droite à l'Élysée. À 54 ans, l'ancienne ministre, candidate du "choc du pouvoir d'achat" et de la sécurité, se définit comme une "dame de faire" française, inspirée par les anciennes Première ministre britannique Margareth Thatcher et chancelière allemande Angela Merkel.

Philippe Poutou, l'ex ouvrier anticapitaliste

Philippe Poutou, candidat du NPA à l'élection présidentielle pour la troisième fois consécutive. © AFP - Martin Noda / Hans Lucas

Il se lance pour la troisième fois dans la course à la présidentielle. Philippe Poutou, 54 ans, fils de postier et ancien ouvrier dans l'automobile, porte-parole du NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) a validé de justesse son ticket pour l'élection présidentielle en obtenant in extremis ses 500 parrainages. Connu pour son franc-parler, il milite pour la revalorisation du SMIC à 1.800 euros nets, la retraite à 60 ans ou encore la nationalisation des banques. En 2012, il avait recueilli 1,15% des suffrages, 1,09% en 2017.

Fabien Roussel, la gauche à contre-courant

Fabien Roussel est le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle de 2022. © AFP - BERTRAND GUAY

Absents des deux dernières élections présidentielles, les communistes sont de retour sur le devant de la scène pour le scrutin d'avril avec comme porte-drapeau Fabien Roussel (52 ans). Le député du Nord, ancien journaliste, défend un parti communiste moderne, affranchi du très médiatique Jean-Luc Mélenchon, chef des Insoumis.

Éric Zemmour, le chroniqueur devenu candidat

Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle pour la première fois. © AFP - JOEL SAGET

Le 30 novembre, le polémiste Eric Zemmour, 63 ans, annonçait dans une vidéo reprenant les codes de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle son intention de briguer la magistrature suprême. Il "n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver !" estime le candidat d'extrême droite qui a créé, en décembre 2021, son propre parti, Reconquête !

